Третья волна коронавируса. В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий

Новости Беларуси. В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий в связи с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, специалисты продолжат активную работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией и выявлению контактов первого уровня. Под пристальным контролем и соблюдение всех правил в организациях и на предприятиях. Техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, наличие тестов, лабораторных материалов и лекарств. При этом тотального запрета на проведение массовых мероприятий нет. Главное – соблюдение всех правил проведения.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

Устроители концертов должны понимать то, в каких условиях они должны проводить. Всем рекомендации были даны еще в прошлом году по проведению массовых мероприятий. И если они с учетом выполнения тех рекомендаций, которые давались, будут проводить, то в принципе это не запрещено. Но вместе с тем все меры должны быть соблюдены.