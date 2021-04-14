Никаких консервантов, всё натуральное. Вот как на Стародорожском плодоовощном заводе изготавливают берёзовый сок

Новости Беларуси. Как известно, у многих наших любимых деликатесов есть свой сезон. Например, самые сахарные арбузы в сентябре, самая сладкая черника в июле, а самый вкусный березовый сок прямо сейчас. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, где и как производят натуральный березовый сок и почему о нем мечтают любители экологически чистых продуктов из Германии. Вадим Смоляк, корреспондент:

Можно сказать, что ваш завод в какой-то степени специализируется на березовом соке?

Николай Жуков, директор Стародорожского плодоовощного завода:

Мы специализируемся не только на соке, на всем натуральном, на лесном богатстве нашем. На том, что выращивают люди, то есть на экологически чистой продукции, которая поступает к нам. Перерабатывается, хранится, производится в готовый вид, поступает на прилавки. Вадим Смоляк:

Сейчас сезон, этот месяц вы сконцентрируетесь на производстве. Николай Жуков:

Это не месяц, это буквально 10-15 дней. Редко бывает, что на 20-30 растягивается. Считаем, что в этом году качество сока хорошее. Практически нет возвратов. Лаборатория сработала, объехала все участки наших коллег, лесхозов. То есть в Стародорожском и Слуцком проверили на местах, получили результаты. По этим результатам завозится продукция на завод.

Николай Жуков:

Лаборатория производит входящий контроль, то есть проверяет качество. При положительном заключении он переливается в накопительные емкости, а дальше поступает на производство.

Ольга Аранович, оператор линии Стародорожского плодоовощного завода:

Здесь у нас находится березовый сок. С этого столика он поступает в деаэратор. Из деаэратора он проходит фильтрацию. Вот фильтр. Из этого фильтра он поступает в лейку. Из этой лейки все проходит через трубы, охлаждение 125 градусов. Оно идет на охлаждение прямо на выход. Эта машина наполняющая стерилизационная головка, в которой здесь наполняется сок. Здесь ставим мы бочку, общий налив 210 литров.

Оксана Красовская, технолог Стародорожского плодоовощного завода:

Это все необходимо для сохранности березового сока. У каждой продукции есть определенный срок годности, поэтому заготавливаем в сезон, чтобы потом мы могли использовать как на своем производстве, так и продавать его на внутренний рынок и за границу. Оксана Красовская:

Мы находимся в отделении розлива, приготовления соков, нектаров, морсов. Мы заготавливаем сок березовый не только в асептическом консервировании, то есть в бочках, также мы его используем после на розлив в своих целях. Мы за то, чтобы сохранить первозданный продукт, который поступает из леса. Мы разливаем сок березовый чистый. Вы видите при покупке то, что у вас внутри. Когда сезон и большие заявки покупки, мы можем производить до 20 000 бутылок и выше за смену.