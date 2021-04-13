«В наличии имеется и российская, и китайская». Где сделать прививку от коронавируса в Московском районе?

Новости Беларуси. В Минске увеличивают темпы вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Уже привились более 22 тысяч человек.

Прививки делают двумя вакцинами: российской «Спутник V» и китайской Vero Cell. 32-я городская поликлиника на Голубева – одна из лидеров вакцинации. Здесь антивирусный укол получили без малого 1 000 человек, в том числе 50 медиков. В среднем за день прививают 200 пациентов.

Я принимаю это вакцинацию, именно российскую. И хочу, конечно, подольше пожить. Перед тем как получить вакцину, конечно же, меня проконсультировали в доврачебном. И с терапевтом разговаривала: «Можно ли сделать эту вакцину?» Она сказала, что нужно.

Ирина Свороб, главный врач 32-й городской клинической поликлиники:

В настоящее время мы начали вакцинацию населения. Несмотря на то, что пациенты вакцинировались (у нас уже вакцинировались около 900 пациентов), в наличии имеется вакцина и российская, и китайская. Но те пациенты, которые уже прошли два этапа вакцинации, все равно предупреждаются о том, что им необходимо соблюдать меры безопасности.