Новости по тегу #Инна Карабан

В больницы Минской области поступили дети с симптомами, которые могли указывать на кишечную инфекцию. В течение 2 часов с момента регистрации ситуации был установлен предполагаемый фактор передачи инфекции – «Бифидин». В Минздраве рассказали о механизме реагирования на подобные случаи.
Теперь примерно сотне человек, большинство из которых дети, необходимо профилактическое лечение.
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