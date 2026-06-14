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Новости по тегу #Инна Карабан

Массовое отравление детей в Борисове – как реагирует Минздрав на подобные случаи? Пошаговый механизм
14 июня 2026 17:38

Массовое отравление детей в Борисове – как реагирует Минздрав на подобные случаи? Пошаговый механизм

Случаи массового контакта с бешеными животными зафиксированы в Беларуси
06 сентября 2024 17:06

Случаи массового контакта с бешеными животными зафиксированы в Беларуси

В Беларуси фиксируют сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями
24 января 2024 10:45

В Беларуси фиксируют сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями

«Быстрее распространяется». Насколько опасен для Беларуси штамм «ниндзя» и эффективны ли против него имеющиеся вакцины?
14 августа 2022 16:43

«Быстрее распространяется». Насколько опасен для Беларуси штамм «ниндзя» и эффективны ли против него имеющиеся вакцины?

В Беларуси обнаружен новый подвид коронавируса – «стелс-омикрон»
01 апреля 2022 09:47

В Беларуси обнаружен новый подвид коронавируса – «стелс-омикрон»

Чтобы не заразиться коронавирусом. В преддверии Дня знаний в Минздраве напомнили о правилах безопасности
31 августа 2021 16:37

Чтобы не заразиться коронавирусом. В преддверии Дня знаний в Минздраве напомнили о правилах безопасности

В Беларуси срок самоизоляции из-за коронавируса сократили до 7 дней
16 июля 2021 06:30

В Беларуси срок самоизоляции из-за коронавируса сократили до 7 дней

Третья волна коронавируса. В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий
14 апреля 2021 07:07

Третья волна коронавируса. В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий

Минздрав: в ближайшее время в регионы поступит вакцина «Спутник V», которую разливает предприятие «Белмедпрепараты»
13 апреля 2021 14:24

Минздрав: в ближайшее время в регионы поступит вакцина «Спутник V», которую разливает предприятие «Белмедпрепараты»

В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?
16 сентября 2020 08:35

В Беларуси началась массовая вакцинация против гриппа. Кто может привиться бесплатно?

Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников
22 апреля 2020 14:08

Минздрав просит на Радуницу не посещать кладбища и пожилых родственников

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых
17 апреля 2020 17:06

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых