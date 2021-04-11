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Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?

11 апреля 2021 17:17
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Новости Беларуси. Как бы мы не хотели уйти подальше от новостей про коронавирус, он продолжает наступать на пятки, то и дело перетягивая на себя одеяло. Мир в заложниках, и это продолжается больше года. Но как ни парадоксально, COVID-19, а в частности вакцина помогли сорвать маски и расставить приоритеты в жизни как отдельных людей, так и целых стран и союзов. Сегодня в Беларуси постепенно переходят к массовой вакцинации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По прогнозам, к концу мая она затронет порядка миллиона жителей нашей страны. Ускорит процесс выпуск препарата в Беларуси. У нас планируют получать по 500 тысяч доз вакцины в месяц.

На неделе мы собрали истории тех, кто точно решил дать бой пандемии.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-1

Мне уже 92 года. Несмотря на возраст, все же я решил вакцинироваться. Почему? Потому что постоянно смотрел программы на телевидении и убедился в том, что это единственное спасение людей, особенно пожилого возраста.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-4

Один из первых вакцинированных в Бресте. Василию Ивановичу 92 года. Рекордсмен этой прививочной кампании. 69 лет в медицине – он не сомневался ни на секунду. Врач-хирург по-прежнему консультирует в больнице и продолжает ходить на работу.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-7

Василий Сачик, врач-хирург:
И вот сегодня уже две недели, и, слава богу, ничего не беспокоит. Прививка прошла отлично. Думали-думали: тому было плохо, тому. Я говорю: «Ничего не слушайте. Это шарлатаны, которые агитируют против». И у нас много таких, это специально делается.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-10

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
 Вы же медик, причем с большим опытом. Сколько лет вы в медицине?
– С 1952 года – посчитайте.
– Вы наверняка как образованный человек понимаете принцип действия вакцины, что это не может быть плацебо.
– Я работал в медицине еще в то время, когда были брюшной тиф, сыпной тиф. В очагах бывал все время, фельдшером особенно. Это спасение человечества.

На все примерно 10 минут, и первый пациент получает укол.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-13

Сегодня не мочить, не чесать, не тереть место укола.

Следующий компонент – через три недели. Пациенту обязательно напомнят через кол-центр о визите.

Екатерине Брук 73 года. У женщины диабет, поэтому сомнений даже не было.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-16

Нахожусь в большой степени риска в моем возрасте. Хочу привиться российской вакциной.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-19

Считаю важным, чтобы не заболеть и не было последствий от коронавируса. Видим, что в мире творится.

Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?-22

Болеть не хочу. Я прививаюсь от гриппа каждый год. Возраст – надо следить за здоровьем.

Как хранят «Спутник V» и какие условия нужны, чтобы выработать коллективный иммунитет? Медики рассказали о вакцинации населения – читать здесь.

# Коронавирус # общество # Василий Сачик # Кристина Протосовицкая # Екатерина Брук # Фотофакт

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