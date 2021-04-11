Одному из первых вакцинированных 92 года. Почему белорусские пенсионеры решили сделать прививку от коронавируса?

Новости Беларуси. Как бы мы не хотели уйти подальше от новостей про коронавирус, он продолжает наступать на пятки, то и дело перетягивая на себя одеяло. Мир в заложниках, и это продолжается больше года. Но как ни парадоксально, COVID-19, а в частности вакцина помогли сорвать маски и расставить приоритеты в жизни как отдельных людей, так и целых стран и союзов. Сегодня в Беларуси постепенно переходят к массовой вакцинации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По прогнозам, к концу мая она затронет порядка миллиона жителей нашей страны. Ускорит процесс выпуск препарата в Беларуси. У нас планируют получать по 500 тысяч доз вакцины в месяц. На неделе мы собрали истории тех, кто точно решил дать бой пандемии.

Мне уже 92 года. Несмотря на возраст, все же я решил вакцинироваться. Почему? Потому что постоянно смотрел программы на телевидении и убедился в том, что это единственное спасение людей, особенно пожилого возраста.

Один из первых вакцинированных в Бресте. Василию Ивановичу 92 года. Рекордсмен этой прививочной кампании. 69 лет в медицине – он не сомневался ни на секунду. Врач-хирург по-прежнему консультирует в больнице и продолжает ходить на работу.

Василий Сачик, врач-хирург:

И вот сегодня уже две недели, и, слава богу, ничего не беспокоит. Прививка прошла отлично. Думали-думали: тому было плохо, тому. Я говорю: «Ничего не слушайте. Это шарлатаны, которые агитируют против». И у нас много таких, это специально делается.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Вы же медик, причем с большим опытом. Сколько лет вы в медицине?

– С 1952 года – посчитайте.

– Вы наверняка как образованный человек понимаете принцип действия вакцины, что это не может быть плацебо.

– Я работал в медицине еще в то время, когда были брюшной тиф, сыпной тиф. В очагах бывал все время, фельдшером особенно. Это спасение человечества. На все примерно 10 минут, и первый пациент получает укол.

Сегодня не мочить, не чесать, не тереть место укола. Следующий компонент – через три недели. Пациенту обязательно напомнят через кол-центр о визите. Екатерине Брук 73 года. У женщины диабет, поэтому сомнений даже не было.

Нахожусь в большой степени риска в моем возрасте. Хочу привиться российской вакциной.

Считаю важным, чтобы не заболеть и не было последствий от коронавируса. Видим, что в мире творится.