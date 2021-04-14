Белорусам предлагают создать символ Года народного единства

Новости Беларуси. Белорусы могут принять участие в открытом конкурсе на лучший символ Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде, в определенном формате и цвете. Все подробности, в том числе и технические требования размещены на сайте Министерства информации. Лучший проект станет официальным логотипом Года народного единства.