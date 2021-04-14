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Белорусам предлагают создать символ Года народного единства

14 апреля 2021 06:24
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Новости Беларуси. Белорусы могут принять участие в открытом конкурсе на лучший символ Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это должен быть графический стилизованный образ, отражающий общую концепцию.

Белорусам предлагают создать символ Года народного единства-1

Конкурсную работу необходимо отправить в электронном виде, в определенном формате и цвете. Все подробности, в том числе и технические требования размещены на сайте Министерства информации. Лучший проект станет официальным логотипом Года народного единства.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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