Минздрав: в ближайшее время в регионы поступит вакцина «Спутник V», которую разливает предприятие «Белмедпрепараты»

Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается новый подъем заболеваемости коронавирусом. Врачи называют это началом третьей волны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом отмечается не такой резкий рост заболевших, как в прошлые волны, но он все же заметен.

В дополнение к известным мерам профилактики – ношению масок и соблюдению дистанции – медики советуют чаще быть на свежем воздухе – это помогает укреплять организм.

Тем временем в стране продолжается поэтапная работа по вакцинации населения. Одной дозой вакцины уже привито почти 130 тысяч человек, двумя дозами – чуть более 41 тысячи.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

В ближайшее время в регионы, в организации здравоохранения, поступит вакцина «Спутник V», которую разливает наше предприятие «Белмедпрепараты». И в ближайшее время количество поступающей вакцины будет с каждым месяцем увеличиваться, и начнется массовая вакцинация населения. То есть все желающие, которые на сегодня записаны, так скажем, в чек-листы или в записи, которые производят в организациях здравоохранения, все получат вакцину как только она начнет поступать в массовом количестве.