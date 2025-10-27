Треш-розыгрыш квартиры от Mellstroy: как бороться с подобными вбросами – рассказали в СК

Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот мы здесь, в столице, на самом деле, не знаем, что делать с этим треш-блоггером. Как в Гомеле реагировать на вашего же гомельского Mellstroy?

Вячеслав Минков, первый заместитель главного редактора КУП «Редакция газеты «Гомельская праўда»:

Мы сразу уже среагировали на Mellstroy. Во-первых, мы разделили информационные площадки. Вы говорили про TikTok. Вышел о нем обзор познавательный. Кто это есть? Откуда он?

– Но вы квартиру не предлагаете, как он?

– Нет, ну что вы. Мы рассказали людям о том, что он из себя представляет на самом деле. Плюс синхронно вышел газетный вариант. И плюс на наших всех остальных информационных площадках, это на нашем интернет-портале, во всех соцсетях, мессенджерах, все это у нас уже вышло.

Кирилл Казаков:

А второй вопрос – охваты. Насколько эта история может перебить то, что придумал он? Это как один из эпизодов программы, но понимание, что мы живем в информационном пространстве, в котором, оказывается, можно вот так по щелчку сделать сенсацию. Просто потому, что кто-то раздает деньги с вертолета. На ваш взгляд, как это может перебить?