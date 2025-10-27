Треш-розыгрыш квартиры от Mellstroy: как бороться с подобными вбросами – рассказали в СК
Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот мы здесь, в столице, на самом деле, не знаем, что делать с этим треш-блоггером. Как в Гомеле реагировать на вашего же гомельского Mellstroy?
Вячеслав Минков, первый заместитель главного редактора КУП «Редакция газеты «Гомельская праўда»:
Мы сразу уже среагировали на Mellstroy. Во-первых, мы разделили информационные площадки. Вы говорили про TikTok. Вышел о нем обзор познавательный. Кто это есть? Откуда он?
– Но вы квартиру не предлагаете, как он?
– Нет, ну что вы. Мы рассказали людям о том, что он из себя представляет на самом деле. Плюс синхронно вышел газетный вариант. И плюс на наших всех остальных информационных площадках, это на нашем интернет-портале, во всех соцсетях, мессенджерах, все это у нас уже вышло.
Кирилл Казаков:
А второй вопрос – охваты. Насколько эта история может перебить то, что придумал он? Это как один из эпизодов программы, но понимание, что мы живем в информационном пространстве, в котором, оказывается, можно вот так по щелчку сделать сенсацию. Просто потому, что кто-то раздает деньги с вертолета. На ваш взгляд, как это может перебить?
Вячеслав Минков:
Наверное, нужно рассказывать об этом. Просто людям втолковывать постоянно, методично. Потому что я вижу, что Mellstroy – это не какой-то единичный факт. Это определенная система, это просто как пробный камень. Вот он бросил – посмотрели реакцию, смотрят, ага, это съели. У нас в Беларуси реакция жесткая.
Уже правоохранители включились, уже пошли и наказаны будут. Мы об этом всем людям растолковали уже на пальцах. Должно дойти до очень многих, но этим все не закончится, мы планируем и дальше публикации на эту тему, включаются другие журналисты. В нашей газете каждый журналист готов делать подобные материалы, мы на этом всех настраиваем.
Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Что может перебить розыгрыш квартиры в «ТикТоке» том же? Я могу пояснить, что может перебить с нашей стороны. Это разъяснение санкции статьи Уголовного кодекса, когда эти видео начинают граничить с нарушением общественного порядка. И тогда очень легко этот информационный пузырь пробивается и дурные мысли остаются на заднем плане. А в остальном это, конечно же, работать, действительно разъяснять информацию, потому что это то, что и вызывает доверие у всех официальных каналов, у всех госорганов, когда информация отрабатывается оперативно.
Все помнят пример про девочку, которая избивала ребенка якобы где-то в Сухарево. Все помнят пример про маньяка, который в Минске убивает девушек. Информация во всех случаях была оперативно отработана, и вся эта паника ушла.
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