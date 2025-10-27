Как реагировать на информационные вбросы? Сотрудник «Белоруснефти» о недавних фейках

Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

Александр Говейко, начальник центра информационных технологий компании «Белоруснефть»:

Мне видится, что развиваемся мы, СМИ, информационное пространство, но и мошенники тоже не стоят на месте. И если отслеживать вбросы, обстрелы фейками, то это касается и компании «Белоруснефть», и в целом страны. Посмотрите, как мастерски генерирует искусственный интеллект и комментарии, и интервью, и новостные выпуски от первых лиц страны, руководства предприятий до новостных блоков. Если возвращаться к компании «Белоруснефть», то да, наверное, наиболее популярный вброс связан с некой уникальной несуществующей инвестиционной программой, которую рекламировали при помощи искусственного интеллекта первые лица государства, руководство компании «Белоруснефть». И то, что это фейк, понимаем практически все мы. Но каждый новый фейк несет в себе новые угрозы, потому что он по-новому сделан с желанием, чтобы как можно больше белорусов клюнули.

Алена Сырова, СТВ:

Превентивные меры организовать у нас нет возможности? Мы можем только потом выступать с опровержениями и таким образом до общественности достучаться? Александр Говейко:

Во-первых, вся официальная информация – в официальных источниках информации. И доверять им – это важное правило информационной гигиены, про которую годами все мы и вы говорим. Вся официальная информация о предложениях компании «Белоруснефть» – на официальных площадках компании. Мы именно поэтому стараемся развивать и внутренние информационные площадки, корпоративные СМИ, сегодня там порядка 370 тысяч подписчиков. Кирилл Казаков, СТВ:

Каждая новость о повышении топлива – это однозначно новый приток на ваши корпоративные СМИ. Как реагировать на подобные выпады с точки зрения журналистики, когда нужно превентивно работать с аудиторией? Например, когда возникает ощущение, что на заправках стоят очереди, потому что нет бензина, продают кофе, стоят все за хот-догами, их сейчас всех арестуют. Многие люди мыслят заголовками. Как реагировать как журналисту?