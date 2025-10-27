В Гродненской области медики провели уникальную операцию пациенту с инфарктом

Белорусские медики подарили новую жизнь пациенту со сложным и редким заболеванием. Специалисты Гродненского областного клинического кардиоцентра совместно с врачом из РНПЦ детской хирургии провели 42-летнему мужчине уникальную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А именно выполнили эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии и стентирование коронарных артерий.

Андрей Крутько под наблюдением кардиологов с малых лет. В детстве перенес две сложнейшие операции на сердце в связи с врожденным пороком. Такие вмешательства, как правило, бесследно не проходят. Любая дальнейшая манипуляция – это большой риск. В Гродненский областной кардиоцентр мужчину экстренно доставили с инфарктом миокарда. Медики успешно восстановили проходимость коронарных артерий. Но, проведя целый комплекс диагностических исследований, выявили поражение клапана легочной артерии. Плечо гродненским хирургам подставили столичные медики.

Алексей Максимчик, заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра:

Учитывая, что пациент накануне перенес уже одно вмешательство, поэтому было принято решение оперировать его на нашей базе с вызовом на нас профильного специалиста Павла Феликсовича Черноглаза. Это специалист Республиканского центра детской хирургии. Мы спротезировали сначала через внутренний просвет сосуда сам ствол легочной артерии, а уже потом в протез сосудистый также транскатетерно был доставлен и имплантирован протез клапана.

Спасти пациента удалось без открытой операции. Ее провели малоинвазивным методом, с минимальным надрезом. Андрей уже уверенно идет на поправку. По пятибалльной шкале свое состояние оценивает на четыре.