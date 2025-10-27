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В Гродненской области медики провели уникальную операцию пациенту с инфарктом

27 октября 2025 16:54
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Белорусские медики подарили новую жизнь пациенту со сложным и редким заболеванием. Специалисты Гродненского областного клинического кардиоцентра совместно с врачом из РНПЦ детской хирургии провели 42-летнему мужчине уникальную операцию на сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А именно выполнили эндоваскулярное протезирование клапана легочной артерии и стентирование коронарных артерий.

В Гродненской области медики провели уникальную операцию пациенту с инфарктом-2

Андрей Крутько под наблюдением кардиологов с малых лет. В детстве перенес две сложнейшие операции на сердце в связи с врожденным пороком. Такие вмешательства, как правило, бесследно не проходят. Любая дальнейшая манипуляция – это большой риск. В Гродненский областной кардиоцентр мужчину экстренно доставили с инфарктом миокарда. Медики успешно восстановили проходимость коронарных артерий. Но, проведя целый комплекс диагностических исследований, выявили поражение клапана легочной артерии. Плечо гродненским хирургам подставили столичные медики.

В Гродненской области медики провели уникальную операцию пациенту с инфарктом-4

Алексей Максимчик, заведующий отделением эндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Учитывая, что пациент накануне перенес уже одно вмешательство, поэтому было принято решение оперировать его на нашей базе с вызовом на нас профильного специалиста Павла Феликсовича Черноглаза. Это специалист Республиканского центра детской хирургии. Мы спротезировали сначала через внутренний просвет сосуда сам ствол легочной артерии, а уже потом в протез сосудистый также транскатетерно был доставлен и имплантирован протез клапана.

Спасти пациента удалось без открытой операции. Ее провели малоинвазивным методом, с минимальным надрезом. Андрей уже уверенно идет на поправку. По пятибалльной шкале свое состояние оценивает на четыре.

В Гродненской области медики провели уникальную операцию пациенту с инфарктом-6

Андрей Крутько, пациент Гродненского областного клинического кардиологического центра:
С детства мне еще делали одну операцию в Минске, одну в Москве вместе с Россией, СССР тогда был. Ну а сейчас по Беларуси большой скачок. Профессиональный персонал, молодцы врачи, в общем все больницы, включая реанимацию и тут палатный режим.

В Гродненской области медики провели уникальную операцию пациенту с инфарктом-8

Белорусские кардиохирурги проводят тысячи операций на сердце в год. Применяют как успешно зарекомендовавшую себя мировую практику, так и разрабатывают оригинальные методики. Задача – повысить доступность кардиохирургической помощи и в регионах.

# Здравоохранение Беларуси # Медицина # Врачи Беларуси

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