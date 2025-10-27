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СК: фишинговые ресурсы блокируются в течение несколько часов после появления информации

27 октября 2025 16:17
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Ответ на фейки. Какие инфотехнологии сейчас в тренде? Что делают госорганы, когда становятся объектами клеветы? Почему вбросы – оружие общественного поражения? Существует ли вакцина от лжи и кто прописывает уколы правды? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили медиафакторы гибридной войны.

СК: фишинговые ресурсы блокируются в течение несколько часов после появления информации-2

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Говорили про якобы уникальные акции, которые на «Белоруснефти» проходят. В целом сейчас очень активно используют авторитет наиболее крупных белорусских компаний. Соответственно, все эти ресурсы где-то существуют, то есть изначально реклама выступает в качестве заманухи, туда переходит человек, вводит свои данные и, соответственно, дальше весь этот процесс происходит. И тут уже пошла работа немножечко в другом направлении, то есть сейчас законодательно есть явный прогресс в части блокировки этих фишинговых ресурсов.

Если раньше все эти бюрократические процессы могли несколько дней занимать, то в настоящее время есть постановление Совмина, которое регулирует этот вопрос, и в течение уже нескольких часов с момента, как появилась информация о таком фишинговом ресурсе, блокируется уже напрямую, когда правоохранительные органы обращаются, сразу же его блокируют.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество # Александр Суходольский # Следственный комитет Республики Беларусь

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