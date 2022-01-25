«И начальники, и политики». В каких сферах деятельности больше всего женщин с именем Татьяна?

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:

Я сразу хочу сказать, они учредители, яркие, активные – такая близнецовская тема. Прекрасно в актерской, спортивной деятельности, кстати, в рекламных агентствах, там, где есть посредничество, в журналистике, вообще работа со СМИ. Вот вам, девочки, очень хорошо тоже было бы, как второе имя Татьяна, потому что она тоже этому способствует. Везде, где сфера коммуникаций. И начальники, и политики. Они тоже там могут себя неплохо реализовать, потому что у них есть сила. Главное, чтобы они не растерялись, и тогда они всегда могут к чему-то дойти. Тем более не забывайте, что для нашей территории – это пятый знак, львиная энергетика. А это творческая, активная, там, где нужны сила духа, яркость, сцена, публика. Вот в этих всех сферах они очень хорошо себя чувствуют. Им главное настроиться на это. Поэтому, смотрите, как лодку назовешь, так она и поплывет. И в то же самое время, если Татьяна соответствует своей лодке, своему имени, она действительно очень много чего может добиться.

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