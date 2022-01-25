«Идёт асинхронность с родовой программой». Почему у человека может возникнуть желание поменять имя и когда это лучше делать?

Новости Беларуси. 25 января отмечают Татьянин день. Несмотря на то, что история праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. О том, почему святая Татьяна считается покровительницей студентов, происхождении и значении имени Таня, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

Бывает такое, что имя не подходит? Назвали ребенка – не подходит.

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:

Бывает. Я вам хочу сказать свою даже историю. У меня младшая девочка, мы ее назвали Анастасия. Она все время ходила – маленькая еще – и мне говорила: «Мамочка, почему ты меня так назвала?» Она взяла себе имя Анна. Потому что где-то вот эти ритмы. Она такая более спокойная. Она у нас очень чувствительная. Бывает, человек чувствует, что в этих вибрациях немножко не его программа. Тогда иногда даже имя меняется. У нас были тоже такие ситуации. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Что происходит, когда человек сам принимает решение и меняет себе имя? Как меняется его карма?

Ирина Махнач, преподаватель авестийской школы астрологии:

Опять-таки, это очень серьезное решение. Знаете, даже когда меняли имя, всегда выбирали какой-то особый возраст. Это делалось либо на лунных узлах, которые кратны 18-19 годам, потому что тогда легче переключить эту программу. Это очень серьезно. Человек должен посмотреть, что не соответствует, потому что он, может быть, взял другое несколько направление. Это не значит, что обязательно поменять имя. Это можно взять, как дополнительное имя. Иногда человек чувствует, потому что идет асинхронность с родовой программой. Скорее всего, это внутреннее, знаете, на генном уровне, бессознательное, какая-то внутренняя дискомфортность. Человек не может понимать, не понимает даже. Иногда, когда он выходит потом – знаете, как вырулил, лодка выплыла в какое-то правильное направление – и он начинает понимать, что, в принципе, ему как бы комфортно. То есть, скорее всего, эта дискомфортность подсказывает одно – либо человек не соответствует программе имени, либо имя очень сильно резонирует с его наследственной программой, и она очень сильна. И вот здесь нужно уже тогда изучать, смотреть и, может быть, даже где-то менять, если человеку очень некомфортно, либо подстроиться. Кстати, почему очень важно в первую очередь изучать смысл этого имени, то есть как оно переводится? Потому что, допустим, имя Клавдия, как хромая – либо это человек, который занимается тем, что пытается выровнять ноги. А ноги – это корни, традиции. Это уже мифология, определенные архетипы, где нужно тогда понимать на что нужно настроиться. Именно настроиться. Допустим, мое имя Ирина – несущая мир. Чем больше я буду в конфликтных ситуациях, тем больше меня будет бить судьба. Значит, наоборот, чем больше я этому способствую, тем больше мне удается выразить себя, чего-то достичь. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я хотела еще поинтересоваться у рунолога. Вы-то человек вообще просвещенный в силу деятельности.