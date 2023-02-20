3D-голограмма Зеленского выступает на международных форумах. А как же мнение реального человека?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Мы понимаем, что первый президент виртуальной эпохи – это Владимир Зеленский. В конце июня представитель британских студий по компьютерной графике Talessmith, Garden Studios, Evercoast и другие приехали в Киев, чтобы сделать 3D-голограмму президента Украины. В виде этой голограммы Зеленский обратился к европейским лидерам на мероприятии Founders Forum London – 2022. Выглядело это крайне реалистично.
Транслируя обращение президента Зеленского с помощью голограммы 3D-аватара, мы стремились продемонстрировать инновации, изменившие мир – заявили создатели этого аватара. И потом эта голографическая капсула Зеленского посетила и Стокгольм, и Париж. Неужели мы близимся к тому, что даже президенты определенных государств могут тоже быть голограммами? И что в действительности думает человек, уже не имеет никакого значения?
Создали по его подобию 3D-картинку, текст записан пресс-секретарями, а еще лучше – западными пресс-службами. И в дальнейшем люди это воспринимают как реальность, хотя это уже совершенно нереальная история.
Денис Жарких, медиаэксперт:
Мне кажется, что это все описано у Пелевина в «Generation „П“» прекрасно. Там даже кого-то не досчитали, кто-то без головы говорил очень образно и красиво. Это все уже было. По крайней мере, Пелевин описал это до того, как Зеленского оцифровали. А потом другая вещь. Как Зеленского ни цифруй, я являюсь представителем каналов, которые закрыли. И какие бы они ни делали спецэффекты, мы без всяких спецэффектов на своих каналах говорили просто правду. И я продолжаю оставаться патриотом Украины, выступил с поддержкой другой Украины. Формируется общественное движение. Я считаю, что если страна пошла не тем путем, а она точно пошла не тем путем, мы видим, что гибнут люди, видим страдания людей, а до этого страна была нищая, пугаться технологическими штучками не надо. Они сделали то же самое, что сделает в начале XX века любое тоталитарное государство.
Надежда Сасс:
Когда у бабушки нет возможности платить за электроэнергию, включить телевизор, она такую голограмму Зеленского попросту и не увидит. Давайте вещи называть своими именами.
Владимир Мамонтов, генеральный директор радио «Говорит Москва», директор фонда «Разумный интернет» (Россия):
Наша сила в том, что нам никакая голограмма не нужна. За нами есть подлинная (русская, белорусская, украинская) необходимость отстоять самоидентификацию, душу свою – это лучше. Любовь лучше толерантности, душа лучше смоидентификации. Вот это мы и отстаиваем сейчас. Нам тяжело, нас не понимают, иногда искренне, иногда против нас выдумывают всевозможные схемы и голограммы. Наше дело правое, победа будет за нами.
Вадим Боровик, политолог:
Мы должны понимать, что любые голограммы, «инстаграмы» и прочее – это инструмент. Вы можете скальпелем провести самую сложную операцию, а можете перерезать горло младенцу. Поэтому это инструмент.
Надежда Сасс:
И вы будете нести за это ответственность. А здесь же совершенно другие правила.
Вадим Боровик:
Понимая, что наше дело правое, осознавая наши национальные интересы, опираясь на поддержку нашего народа, мы должны демонстрировать способность трезво оценивать противника, использовать его самые эффективные методики и механизмы, создавать альтернативные платформы. Где Rutube? Должен быть. «Яндекс» занимал 90 % рынка, сегодня – 10 %. Он должен занимать 100 % рынка в России. То есть создавать собственные конкурентные механизмы. Наш интеллект, наши народы способны эффективно конкурировать. Нас никто никогда не должен убедить в том, что мы не способны победить. Мы победим. Победа правда за нами.
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