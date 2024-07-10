Трансплантологии быть! Эти решения Лукашенко вывели Беларусь в топ мировых лидеров по здравоохранению
Здоровая нация – счастливая страна. Развитию этой отрасли глава государства уделяет пристальное внимание. Белорусы взяли лучшее из советского наследия. Не потерять эту школу – личное требование Александра Лукашенко. Но система должна быть современной и готовой к вызовам.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Когда случилась пандемия, то мы все с удивлением узнали о том, что такой системы социальной помощи медицинской сфере, которая есть в Беларуси, в европейских странах просто не существует. Там есть только частная медицина, а вот на постсоветском пространстве и в Беларуси все эти структуры, которые многие годы мы считали ненужными, выкачивающими еще и деньги из государственного бюджета, в такой период они как раз очень даже пригодились.
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В середине 1990-х начинали с нуля. Разваленные больницы, отсутствие оборудования, элементарного не было в операционных. Уже в 2000-х в Беларуси внедрят новые стандарты, бюджетные финансирования, доступность медицины, обеспеченность кадрами и оснащение. Главное – человек и его здоровье. Трансплантология станет локомотивом для новых направлений в медицине. Появится больше возможностей для лечения сложных пациентов. Эти вопросы возлагаются на РНПЦ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня просто убеждали в том, что не эта главная сегодня проблема. Поэтому колебания были, это же огромные средства. Это отвлечение. Правильно врачи говорят, это не только пересадил почку и прочее. Это же целый пласт поднимает в здравоохранении. Это и подготовка, реабилитация, это и терапия – это все увязано. И это дает толчок как локомотив. И тогда принял решение: трансплантации быть в Беларуси.
Это решение спасет жизни сотен тяжело больных людей. Президент не раз подчеркнет: главное в работе не количество отчетов, а люди, которым помогли сохранить здоровье. Неважных пациентов не бывает.
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Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
В 2024 году мы признаны мировыми лидерами, развиваем медицину и трансплантологию. Мы на ведущих позициях и в кардиохирургии. Мы вывели онкологию, именно хирургию онкологии. Мы очень серьезным образом продвинулись в иммунологии. Проводя исследования, связанные с иммунологическими проблемами по трансплантации, мы продвинули вперед нашу неврологию и нейрохирургию. Благодаря этим технологиям, если вы меня спросите: медицина белорусская в 2010 году и в 2024 году – это вообще небо и земля.
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