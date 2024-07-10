Трансплантологии быть! Эти решения Лукашенко вывели Беларусь в топ мировых лидеров по здравоохранению

Здоровая нация – счастливая страна. Развитию этой отрасли глава государства уделяет пристальное внимание. Белорусы взяли лучшее из советского наследия. Не потерять эту школу – личное требование Александра Лукашенко. Но система должна быть современной и готовой к вызовам.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Когда случилась пандемия, то мы все с удивлением узнали о том, что такой системы социальной помощи медицинской сфере, которая есть в Беларуси, в европейских странах просто не существует. Там есть только частная медицина, а вот на постсоветском пространстве и в Беларуси все эти структуры, которые многие годы мы считали ненужными, выкачивающими еще и деньги из государственного бюджета, в такой период они как раз очень даже пригодились.

«Надо было накормить города и села!» Как Лукашенко возродил сельское хозяйство страны – подробности здесь.

В середине 1990-х начинали с нуля. Разваленные больницы, отсутствие оборудования, элементарного не было в операционных. Уже в 2000-х в Беларуси внедрят новые стандарты, бюджетные финансирования, доступность медицины, обеспеченность кадрами и оснащение. Главное – человек и его здоровье. Трансплантология станет локомотивом для новых направлений в медицине. Появится больше возможностей для лечения сложных пациентов. Эти вопросы возлагаются на РНПЦ.