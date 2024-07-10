«Надо было накормить города и сёла!» Как Лукашенко возродил сельское хозяйство страны?

Беларусь, опираясь на сильную власть, начинает путь суверенного и независимого государства.

Петр Ситайло, заведующий народным музеем боевой и трудовой славы ОАО «Гомсельмаш»:

С чего же начинать? Конечно, с сельского хозяйства, потому что разруха была, надо было накормить большие города и села, а потом же думать о дальнейшей перспективе государства, это же ясно как божий день. Тогда мы и начали работать.

Как это было в самом начале становления аграрной отрасли, хорошо помнят. Поле, люди и машины. Сегодня для Беларуси это стандарт. Тогда зерноуборочные комбайны были лишь мечтой. Создавать свою технику или же закупать за рубежом? Дилемма решилась во время визита Александра Лукашенко на «Гомсельмаш» весной 1996 года.

Сергей Федорович, генеральный конструктор НТЦК ОАО «Гомсельмаш»:

Уже к сезону уборки «Гомсельмаш» сделал опытный образец комбайна, в августе в Урицком первые тонны были скошены. До прихода Лукашенко страна катилась в пропасть. Вспомнили, в каком состоянии была Беларусь в 1990-х – подробности здесь. На этом поле в 1996 году и состоялась аграрная премьера отечественного первопроходца отрасли КЗР-10 «Полесье-Ротор». Собранный с нуля всего за полгода, он дал надежду на решение непростой задачи – обеспечить продовольственную безопасность страны. Александр Лукашенко: «Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась» – подробности здесь.

Президенту важно знать каждый нюанс, чтобы принимать важные решения. Слушая отчет чиновников, Александр Лукашенко затем обязательно идет к трудягам. Это самая действенная связь на расстоянии рукопожатия. «Нормально кормят?» Аграрии пригласили Президента за общий стол – подробности здесь.