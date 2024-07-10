До прихода Лукашенко страна катилась в пропасть. Вспомнили, в каком состоянии была Беларусь в 90-х

В сложные 1990-е Беларусь приобретает суверенитет. Логистические и кооперационные цепочки разорваны, глобальных целей нет. Производство на грани, тысячи рабочих под угрозой увольнения. Люди оказались один на один со своими проблемами. Ответственность за страну никто не берет, Беларусь рвут на части политические силы – готовы продать Родину за деньги. Запад подталкивает к приватизации предприятий и пытается навязать свою идеологию развития.

Николай Смехович, доктор исторических наук, доцент:

К 1993 году у нас было свыше 30 политических партий. Подавляющее большинство – либерализм, свобода, демократия. Но что значил либерализм в то время? Это значило неоколониальную зависимость, стоять с протянутой рукой.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы прекрасно понимаем, к чему ведет следование за «цивилизованным» Западом. Посмотрите на ту же Украину – страна развалена, ввергнута в военный конфликт, чудовищное положение. А все потому, что ориентир был строго на Запад.

Политические силы начала 1990-х (номенклатурщики и националисты) делают вид, что не замечают, куда катится страна после распада СССР. Пустые полки, талоны, очереди, галопирующая инфляция, спекуляции, заброшенные хозяйства. Вячеслав Данилович:

Кто постарше, помните все эти трансляции замечательные, как проходили эти заседания. На них было интересно посмотреть, послушать эти дискуссии, но результат-то какой был? Результат был минимальный, если он вообще был. Страна продолжала катиться в пропасть и никакая парламентская демократия не могла ее спасти. Поэтому остро встал вопрос о том, что необходима концентрация власти, институт президентства.

15 марта 1994-го принимается первая в истории суверенной Беларуси Конституция. В ней предусмотрена глава, посвященная Президенту. Назначаются выборы. На пост главы государства претендует шесть кандидатов. Начинается политическая борьба. За полгода до первого тура выборов в Минск приезжает Клинтон. Вячеслав Данилович:

Который встретился с тремя кандидатами на президентский пост, в том числе Вячеслав Францевич Кебич был, Шушкевич и Позняк. Конечно, США призывали не отказываться от приватизации. Они прекрасно осознавали, что эти предприятия конкурентными являются для западных, освоить рынок СССР, убрать оттуда всех возможных конкурентов. Только народ вправе решать свою судьбу! Как Александру Лукашенко удалось вывести страну из кризиса – подробности здесь. Отвести страну от пропасти был готов кандидат Лукашенко. Он проявил себя как бескомпромиссный народный депутат, со своей позицией и фирменным стилем – непосредственный контакт с людьми. Такое личное общение помогает ему понять, чем живет народ, какие чаяния и проблемы у простого белоруса. Человек – прежде всего. Это станет лейтмотивом всей политической карьеры Александра Лукашенко.