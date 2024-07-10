Только народ вправе решать свою судьбу! Как Александру Лукашенко удалось вывести страну из кризиса?

10 июля 1994 года был избран Президент Беларуси. День, когда страна обрела надежду на счастливое будущее. Во втором туре Александр Лукашенко получит свыше 80 % голосов – без партийной опоры, без административного ресурса, без финансовых подпиток из-за рубежа, при поддержке народа.

Руководить государством будет человек от земли, который как никто другой знает и чувствует, что необходимо для процветания свободной и безопасной страны. Поднять предприятия, развить сельское хозяйство, сделать доступным образование и здравоохранение. Титанический труд, но вместе с белорусами по этому пути был готов идти ее Президент.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Людям эта вся неразбериха, неопределенность крайне надоела, люди хотели, чтобы в стране был порядок, чтобы пришел хозяин. Из всех программ, которые тогда были, наиболее на душу всем людям ложилась программа Александра Григорьевича Лукашенко.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Шли просто реки людей голосовать. Они понимали, что это выбор людской.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директора Национальной библиотеки Беларуси:

Это был такой период в каком-то смысле революционной, но это была революция Александра Лукашенко. Откровенно националисты говорили: пойдем прибалтийским путем. Ущемление в правах русских, русского языка, отказ от своей истории, оголтелый курс на Запад, отказ фактически от своей самоидентичности. Вот, что было. Мы поэтому пути не хотели идти. Александр Лукашенко развернул страну, это был очень смелый курс. До прихода Лукашенко страна катилась в пропасть. Вспомнили, в каком состоянии была Беларусь в 1990-х – подробности здесь. Президент принял страну в условиях нараставшего кризиса. Зерна в запасниках было всего на несколько дней. В магазинах в одни руки продавали по одной буханке обычного или белого хлеба. Казна пуста.

Восстанавливать промышленный комплекс, обеспечить социальную поддержку населения, сохранить предприятия, создавать рабочие места, обеспечить зарплату. Президент требует начинать работать в этих направлениях. На тот момент парламент забудет определение статуса депутатского корпуса. Желание решать житейские вопросы у большинства нет. Законы о выведении страны из экономического кризиса не принимаются.