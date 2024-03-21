От дизайна до биоматериала – всё отечественное. Узнали о белорусских разработках в кардиологии

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический цикл фильмов о главных достижениях нашей страны. Могилевский кардиоцентр – подарок местным жителям к 7 ноября пару лет назад. Сегодня это одна из самых современных клиник в Беларуси, оборудование на мировом уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Областные больницы уже поднялись на высокий уровень, они конкурируют с Минском. А Минск мирового уровня город. Я желаю вам только одного: жить и не попадать сюда. Но если вдруг, это для вас. Лечение в такой клинике для белорусских кардиопациентов бесплатно. Точнее, по всем счетам платит государство. А операции на сердце весьма затратны, как и протезы. Сразу несколько отечественных разработок сейчас проходят испытания.

Юрий Островский, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по инновационному развитию и высоким технологиям, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси:

Клапан называется «Планикс-Б», биологический. Мы уже имплантировали пять таких протезов, впечатления очень хорошие. Тем более что это абсолютно наш биоматериал. Но и сам дизайн протеза абсолютно белорусский. Мы поставили очень хорошие градиенты давления, то есть гидродинамика протеза великолепная и на стендах, и в организме пациента. Они будут использоваться, потребность в них для нашей страны порядка 500 клапанов надо делать.

Каждая успешная операция на сердце для пациента – это радость жизни, а для специалиста – пополнение в уникальной копилке опыта. Наука и практика здесь идут нога в ногу.

Маргарита Бельская, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по научной работе, кандидат медицинских наук, доцент:

Нельзя стоять на месте, мы должны двигаться вперед, обязательно развивать новые направления. На сегодня основными прорывными направлениями являются научные исследования в области сердечно-сосудистой хирургии, интервенционной кардиологии, в области гибридной хирургии. У нас сейчас построен и открыт новый корпус гибридной хирургии. Именно здесь будут оказывать помощь самым сложным пациентам в нестандартных ситуациях, но и это еще не все.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология», доктор медицинских наук, профессор:

Мы сейчас выполняем проект по созданию центра кардиогенного шока, уникальнейшая структура в нашей стране. Мы будем забирать на себя самых тяжелых больных и делать все для того, чтобы их выживаемость была максимальная. Если удастся это создать, это и будет наука, которая создает фантастические перспективы в практической медицине.

«Один в поле не воин». Это золотое правило кардиологов. Решение по самым сложным пациентам принимается только вместе. Эдакий мозговой штурм, где важно вывести «общий знаменатель». Здесь это называют «сердечной командой».

Елена Курлянская, заместитель директора РНПЦ «Кардиология» по терапевтической помощи, доктор медицинских наук, профессор:

Это кардиохирург, это кардиолог-терапевт, это эндоваскулярный хирург, реаниматолог, но тоже с кардиологическим уклоном. Это перфузиологи, это все специалисты кардиологического направления, но в какой-либо своей отрасли. Нередко, чтобы помочь измученному сердцу, его нужно остановить на несколько часов. И пока работают кардиохирурги, функцию самого важного органа человека берет на себя техника.

Лиана Шестакова, заведующая отделом экстракорпоральной поддержки жизни РНПЦ «Кардиология», доктор медицинских наук, профессор:

Безопасный период остановки, подтвержденный различными исследованиями, до пяти часов. С использованием нашего метода, разработанного у нас в центре, метода защиты миокарда. Это ежедневные операции, которые идут у нас параллельно в нескольких операционных. Есть более яркие случаи, например, аневризмы грудной аорты, когда мы постепенно охлаждаем организм до температуры, например, 23-24 градуса Цельсия, иногда и меньше. Если требуется полная остановка искусственного кровообращения, охлаждаем кровь и организм до 18 градусов Цельсия, останавливаем кровообращение, тогда от нас зависит регуляция функции мозга. То есть мы не только уже отвечаем за сердце, легкие, почки, печень, мы еще отвечаем за сохранность головного мозга. Такие операции выполняются только в наиболее развитых, современных центрах. Это далеко не рутинная операция.