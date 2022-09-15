«Нужно проявить хитрость». Как разговорить ребёнка, если появилось подозрение, что он стал жертвой буллинга?

Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Из вашей практики, как вообще чаще всего дети себя ведут? Мне кажется, что они замыкаются, неохотно идут с этой проблемой к родителям, правда?

Галина Швец, детский психолог:

К сожалению, дети закрываются и даже боятся своим родителям рассказать и признаться. Говорят о том, что вдруг меня будут ругать. Они причину ищут в себе, хотя на самом деле нет – причина в группе детей. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Возможно, все зависит от отношений родителей и детей. Если они доверяют родителям, все-таки расскажут. Галина Швец:

Да. Алеся Лакина:

Если заподозрили, что ребенок стал жертвой травли, но говорить отказывается, как разговорить его, Оксана? Силой же не заставишь.