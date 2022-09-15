«Нужно проявить хитрость». Как разговорить ребёнка, если появилось подозрение, что он стал жертвой буллинга?
Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Из вашей практики, как вообще чаще всего дети себя ведут? Мне кажется, что они замыкаются, неохотно идут с этой проблемой к родителям, правда?
Галина Швец, детский психолог:
К сожалению, дети закрываются и даже боятся своим родителям рассказать и признаться. Говорят о том, что вдруг меня будут ругать. Они причину ищут в себе, хотя на самом деле нет – причина в группе детей.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Возможно, все зависит от отношений родителей и детей. Если они доверяют родителям, все-таки расскажут.
Галина Швец:
Да.
Алеся Лакина:
Если заподозрили, что ребенок стал жертвой травли, но говорить отказывается, как разговорить его, Оксана? Силой же не заставишь.
Оксана Фадеева, мама троих детей, юрист:
Силой не заставишь, нужно проявить хитрость. Мы как говорим, только если мы заметили эту ситуацию или уже какие-то признаки появляются? То есть, например, если мы заметили, что ребенок приходит грустный, то можно спрашивать просто: «Как прошел твой день?» – интересоваться им. То есть не все родители вообще задают такой вопрос: что хорошего у тебя, что плохого произошло? Нет этой связи, она теряется. Если мы уже наблюдаем явные признаки, и ребенок нам отказывается говорить, значит нужно спровоцировать ситуацию иначе. Первой хитростью можно написать ему в Viber. Сейчас все сидят в соцсетях. Никто этого не ожидает, ты просто своему ребенку пишешь: «Что с тобой происходит?» Когда ребенок не хочет лично разговаривать с мамой, папой, он может ответить. Можно иначе поступить. Если дверь закрыта у ребенка и он не хочет открывать, психанул, ушел, говорит: «Все, я не буду ни с кем разговаривать» – время немножечко выждал, пришел, постучал и предложил пообщаться через закрытые двери. Тоже этот способ иногда работает.
Татьяна Савчик:
То есть проявление конкретной заинтересованности?
Оксана Фадеева:
Конечно.
«Не понимают, как это вообще произошло». О чем чаще всего говорят жертвы буллинга – подробнее здесь.