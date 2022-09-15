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«Нужно проявить хитрость». Как разговорить ребёнка, если появилось подозрение, что он стал жертвой буллинга?

15 сентября 2022 16:40
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Буллинг. Как утверждают психологи, справиться с ним самостоятельно практически невозможно. Хорошо, когда отношения между родителем и ребенком настолько доверительные, что он сразу может поделиться этими обстоятельствами. О том, что делать, если вашего ребенка травят в школе, как снизить уровень агрессии у подростка и сохранить его здоровье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Из вашей практики, как вообще чаще всего дети себя ведут? Мне кажется, что они замыкаются, неохотно идут с этой проблемой к родителям, правда?

«Нужно проявить хитрость». Как разговорить ребёнка, если появилось подозрение, что он стал жертвой буллинга?-1

Галина Швец, детский психолог:
К сожалению, дети закрываются и даже боятся своим родителям рассказать и признаться. Говорят о том, что вдруг меня будут ругать. Они причину ищут в себе, хотя на самом деле нет – причина в группе детей.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Возможно, все зависит от отношений родителей и детей. Если они доверяют родителям, все-таки расскажут.

Галина Швец:
Да.

Алеся Лакина:
Если заподозрили, что ребенок стал жертвой травли, но говорить отказывается, как разговорить его, Оксана? Силой же не заставишь.

«Нужно проявить хитрость». Как разговорить ребёнка, если появилось подозрение, что он стал жертвой буллинга?-4

Оксана Фадеева, мама троих детей, юрист:
Силой не заставишь, нужно проявить хитрость. Мы как говорим, только если мы заметили эту ситуацию или уже какие-то признаки появляются? То есть, например, если мы заметили, что ребенок приходит грустный, то можно спрашивать просто: «Как прошел твой день?» – интересоваться им. То есть не все родители вообще задают такой вопрос: что хорошего у тебя, что плохого произошло? Нет этой связи, она теряется. Если мы уже наблюдаем явные признаки, и ребенок нам отказывается говорить, значит нужно спровоцировать ситуацию иначе. Первой хитростью можно написать ему в Viber. Сейчас все сидят в соцсетях. Никто этого не ожидает, ты просто своему ребенку пишешь: «Что с тобой происходит?» Когда ребенок не хочет лично разговаривать с мамой, папой, он может ответить. Можно иначе поступить. Если дверь закрыта у ребенка и он не хочет открывать, психанул, ушел, говорит: «Все, я не буду ни с кем разговаривать» – время немножечко выждал, пришел, постучал и предложил пообщаться через закрытые двери. Тоже этот способ иногда работает.

Татьяна Савчик:
То есть проявление конкретной заинтересованности?

Оксана Фадеева:
Конечно.

«Не понимают, как это вообще произошло». О чем чаще всего говорят жертвы буллинга – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Татьяна Савчик # Галина Швец # Алеся Лакина # Оксана Фадеева # Фотофакт

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