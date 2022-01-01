Благодаря этому мы сейчас в суверенной и независимой Беларуси. Ровно 103 года назад появилась БССР

Новости Беларуси. Важная дата в истории белорусской государственности. 1 января 1919 года была провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия – именно так называлась в начале существования БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда была чрезвычайно сложная геополитическая обстановка: Первая мировая война, Октябрьская революция и гражданская война. Однако именно эти события привели в итоге нас к суверенитету и независимости.

Символично, что дата зарождения БССР совпадает с Новым годом. Но это нисколько не затмевает событие. Тем более что 2022 объявлен Годом исторической памяти. 103 года назад территория республики охватывала почти все земли, где проживали в то время белорусы, – от Белостока до Смоленска. Но лишь на бумаге. В реальности все было сложнее. Преодолевая преграды, давление с Запада и Востока, на мировой политической карте впоследствии появилась Республика Беларусь.