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Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?

01 января 2022 15:15
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Какой погоды ждать белорусам в начале нового 2022 года? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

3 января на большей части территории республики ожидаются осадки – снег, мокрый снег и дождь. Местами прогнозируются туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от -4 до +3 °C, по востоку до -8 °C. Днем будет от -1 до +5 °C, в юго-западных районах до +7 °C.  

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-1

Во вторник, 4 января, временами пройдут осадки – мокрый снег и дождь. Местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от -4 до +3 °C, при прояснениях до -6 °C. Днем будет от -3 до +4 °C.  

В Риме +14°C, в Москве -9°C. О погоде в Европе на неделю с 3 по 9 января читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-4

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-6

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-8

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-10

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-12

Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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