Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года?

Какой погоды ждать белорусам в начале нового 2022 года? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

3 января на большей части территории республики ожидаются осадки – снег, мокрый снег и дождь. Местами прогнозируются туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от -4 до +3 °C, по востоку до -8 °C. Днем будет от -1 до +5 °C, в юго-западных районах до +7 °C.