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Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы

01 января 2022 18:07
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Новости Беларуси. К врачам по приятному поводу обратились в новогоднюю ночь 54 женщины. В первые часы в стране родились 19 мальчиков и 35 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый маленький белорус появился на свет через две минуты после полуночи в Калинковичах Гомельской области. Малыш – первый ребенок в семье.  

Подробнее расскажет Анна Корольчук.   

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы-1

Анна Корольчук, корреспондент:  
Новогодняя ночь создана для того, чтобы случались чудеса. А есть ли в мире большее чудо, чем рождение человека? В первый день 2022 года мы отправились в Гомельский областной роддом, чтобы поздравить счастливых матерей с двойным праздником.  

Праздничная ночь для врачей Гомельского областного роддома прошла спокойно – первые в 2022 году роды принимали только в 7 утра. Новогодняя малышка – единственный ребенок в семье и очень долгожданный. Мама Елена делится впечатлениями ровно спустя 3 часа после родов.  

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы-4

​Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января, читайте здесь.  

Однако не все малыши дождались полуночи. Первенец семьи Радченко – сын Тимофей появился на свет накануне Нового года. Услышав радостную новость около 21:00 31 декабря, родные праздновали с неподдельными эмоциями.  

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы-7

Виктория Радченко, жительница Рогачева:  
Мы планировали, что он будет рождественский подарочек, но в итоге получился новогодний. Но мы рады в любом случае. Все волновались, очень ждали, потому что длительно не выходила на связь. Думали, праздновать или не праздновать, чего ждать. Когда сообщила, все полноценно ушли в Новый год.  

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы-10

Кстати, скоро Гомельский областной роддом будет праздновать юбилей. 13 января 40 лет назад здесь принимали первые роды. У этой новогодней ночи тоже есть своя особенность: обе молодые мамы – Елена и Виктория – врачи. Медики шутят: приходится поднимать рождаемость собственными силами.  

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы-13

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:  
В новогоднюю ночь произошло у нас двое родов: одни – естественным путем, другие – путем операции кесарево сечение. Все закончилось благополучно. И мамы, и малыши к утру чувствуют себя отлично.  

Хочу поздравить с наступившим Новым годом! Пожелать, естественно, в год Тигра тигриного здоровья. А также не забывать про любовь. Чем больше будет любви, тем больше будет родов. Всех с Новым годом!  

Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы-16

Всего в юго-восточном регионе 1 января родились 12 детей – пять мальчиков и семь девочек. И это своего рода рекорд среди областей Беларуси.  

# Рождаемость в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Виктория Радченко # Елена Шупикова # Фотофакт

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