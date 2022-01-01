Ждали рождественский подарок, но получился новогодний. Каково это – рожать 1 января? Рассказали сами мамы

Новости Беларуси. К врачам по приятному поводу обратились в новогоднюю ночь 54 женщины. В первые часы в стране родились 19 мальчиков и 35 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый маленький белорус появился на свет через две минуты после полуночи в Калинковичах Гомельской области. Малыш – первый ребенок в семье. Подробнее расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Новогодняя ночь создана для того, чтобы случались чудеса. А есть ли в мире большее чудо, чем рождение человека? В первый день 2022 года мы отправились в Гомельский областной роддом, чтобы поздравить счастливых матерей с двойным праздником. Праздничная ночь для врачей Гомельского областного роддома прошла спокойно – первые в 2022 году роды принимали только в 7 утра. Новогодняя малышка – единственный ребенок в семье и очень долгожданный. Мама Елена делится впечатлениями ровно спустя 3 часа после родов.

​Родила уже в 2022-м. Что говорит женщина, которая стала мамой 1 января, читайте здесь. Однако не все малыши дождались полуночи. Первенец семьи Радченко – сын Тимофей появился на свет накануне Нового года. Услышав радостную новость около 21:00 31 декабря, родные праздновали с неподдельными эмоциями.

Виктория Радченко, жительница Рогачева:

Мы планировали, что он будет рождественский подарочек, но в итоге получился новогодний. Но мы рады в любом случае. Все волновались, очень ждали, потому что длительно не выходила на связь. Думали, праздновать или не праздновать, чего ждать. Когда сообщила, все полноценно ушли в Новый год.

Кстати, скоро Гомельский областной роддом будет праздновать юбилей. 13 января 40 лет назад здесь принимали первые роды. У этой новогодней ночи тоже есть своя особенность: обе молодые мамы – Елена и Виктория – врачи. Медики шутят: приходится поднимать рождаемость собственными силами.

Геннадий Воронович, заместитель главного врача Гомельской областной клинической больницы:

В новогоднюю ночь произошло у нас двое родов: одни – естественным путем, другие – путем операции кесарево сечение. Все закончилось благополучно. И мамы, и малыши к утру чувствуют себя отлично. Хочу поздравить с наступившим Новым годом! Пожелать, естественно, в год Тигра тигриного здоровья. А также не забывать про любовь. Чем больше будет любви, тем больше будет родов. Всех с Новым годом!