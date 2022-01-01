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«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?

01 января 2022 18:05
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Новости Беларуси. Перенесемся в праздничный Минск. Съемочная группа СТВ находится у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со студией выходит Карина Верховцева.  

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Сегодня целый день мы посещаем праздничные локации. И такое яркое завершение нашего маленького путешествия. Площадка у Дворца спорта стала импровизированным центром молодежных тусовок. Предлагаю вместо тысячи слов насладиться атмосферой.  

«Наша семейная традиция». Узнали, как минчане развлекаются 1 января. Читайте здесь.

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-4

Егор Кан, артист:  
Настроение замечательное. Новый год наступил. Конечно, не совсем радует погода, но, знаете, сейчас такое огромное удовольствие получил на сцене. Люди заряжены классной энергией на новый 2022 год. Много детей, много семей, взрослых. Пусть в новом году только так и будет. Всем крепкого здоровья, благополучия и удачи!  

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-7

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-9

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-11

Дело в том, что мы только что пришли. Наслаждаемся сначала красотой сцены.  

«Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости. Подробнее здесь.

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-14

Просто решили прогуляться, немножко развеяться. Свежий воздух всегда полезен. Поздравляем всех с Новым годом, желаем крепкого здоровья, успехов и удачи!  

«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?-17

Карина Верховцева:  
К слову, концерт длился до 21:00. К своим ощущениям и эмоциям прилагаю теплые слова поздравлений. Дорогие телезрители, коллеги с Новым годом!  

«Никогда не забывайте верить в чудо». С каким настроением белорусы и гости страны отмечали Новый год у Дворца спорта, читайте здесь.

# Новый год # общество # Карина Верховцева # Егор Кан # Фотофакт

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