«Настроение замечательное». Что происходит на праздничной площадке у Дворца спорта 1 января?

Новости Беларуси. Перенесемся в праздничный Минск. Съемочная группа СТВ находится у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На связь со студией выходит Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

Сегодня целый день мы посещаем праздничные локации. И такое яркое завершение нашего маленького путешествия. Площадка у Дворца спорта стала импровизированным центром молодежных тусовок. Предлагаю вместо тысячи слов насладиться атмосферой. «Наша семейная традиция». Узнали, как минчане развлекаются 1 января. Читайте здесь.

Егор Кан, артист:

Настроение замечательное. Новый год наступил. Конечно, не совсем радует погода, но, знаете, сейчас такое огромное удовольствие получил на сцене. Люди заряжены классной энергией на новый 2022 год. Много детей, много семей, взрослых. Пусть в новом году только так и будет. Всем крепкого здоровья, благополучия и удачи!

Дело в том, что мы только что пришли. Наслаждаемся сначала красотой сцены. «Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж». В Минске 1 января прошёл забег трезвости. Подробнее здесь.

Просто решили прогуляться, немножко развеяться. Свежий воздух всегда полезен. Поздравляем всех с Новым годом, желаем крепкого здоровья, успехов и удачи!