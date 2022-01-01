Если в Рождественский сочельник тепло, весна будет холодная. Народные приметы на первую неделю января

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 3 января много снега, значит год будет плодородным, рассказали в программе «Плюс-минус». Мало снега и морозная погода, как отмечали в старину, жди засуху в летние месяцы.

4 января. Много сосулек на крышах – к урожайному году. Воды в реках меньше стало, год будет неблагоприятным для рыбалки. Кроме того, эта примета предвещала засуху. Погода в этот день, как считали наши предки, предвещает погоду в октябре.