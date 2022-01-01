Если в Рождественский сочельник тепло, весна будет холодная. Народные приметы на первую неделю января

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 3 января много снега, значит год будет плодородным, рассказали в программе «Плюс-минус». Мало снега и морозная погода, как отмечали в старину, жди засуху в летние месяцы.
4 января. Много сосулек на крышах – к урожайному году. Воды в реках меньше стало, год будет неблагоприятным для рыбалки. Кроме того, эта примета предвещала засуху. Погода в этот день, как считали наши предки, предвещает погоду в октябре.
Ветреная погода 5 января – к хорошему урожаю. Закат солнца с зеленоватым отливом предвещает малооблачный день. Куры беспокойно себя ведут – к метели. Если кошка ищет теплое место, скоро будут сильные морозы.
6 января – Рождественский сочельник. Предки подмечали: если метель в этот день, значит меда в этом году будет много. Если в этот день тепло, весна будет холодная. Снег лежит – к урожаю. Если на небе виден Млечный путь, значит лето будет теплым.
Если на Рождество Христово метель – пчелы хорошо роиться будут. Обилие снега – к благополучному году, оттепель – к ранней весне. Ясная луна на небе – жди сильных морозов.
Потеплеет до +7°C, ожидаются туман, гололёд и мокрый снег. Какой будет погода в Беларуси в первую неделю года, читайте здесь.