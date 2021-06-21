«Только надо бороться». Музей на колёсах «Поезд Победы» прибыл в Брест
Новости Беларуси. В Бресте стартовали мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром 21 июня в город прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы».
9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия посвящены подвигу советского народа в годы войны.
Сразу не понимаешь, что это не живые люди. «Поезд Победы» курсирует по Беларуси. Что происходит внутри?
Живописные полотна, скульптурные композиции, мультимедийное сопровождение, голограммы и панорамы боев. Для каждой зоны экспозиции специально написана музыка. На железнодорожном вокзале в Бресте прошел торжественный митинг, посвященный прибытию поезда. Сегодня здесь встречали почетных гостей из России – организаторов этого уникального проекта. Присутствовали и ветераны, которые лучше других знают, как ценна память о трагических событиях 1940-х.
Андрей Базылюк, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы, если не будем помнить этого всего, то мы будем готовиться... [неразборчиво – прим. ред.]. И рабами были бы наши дети, старшее поколение. Только надо бороться – бороться и бороться за Победу, за Отечество, за наших детей, за наших матерей.
В Беларуси масштабный историко-просветительский проект реализуется в честь Года народного единства и 80-летия начала Великой Отечественной войны. Состав уже побывал в Минске, Орше, Витебске и Полоцке. До 24 июня поезд пробудет в Бресте, затем направится в Гомель. Завершится показ экспозиции в Могилеве 27-28 июня – в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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