«Только надо бороться». Музей на колёсах «Поезд Победы» прибыл в Брест

Новости Беларуси. В Бресте стартовали мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром 21 июня в город прибыл уникальный музей на колесах «Поезд Победы». 9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия посвящены подвигу советского народа в годы войны. Сразу не понимаешь, что это не живые люди. «Поезд Победы» курсирует по Беларуси. Что происходит внутри?

Живописные полотна, скульптурные композиции, мультимедийное сопровождение, голограммы и панорамы боев. Для каждой зоны экспозиции специально написана музыка. На железнодорожном вокзале в Бресте прошел торжественный митинг, посвященный прибытию поезда. Сегодня здесь встречали почетных гостей из России – организаторов этого уникального проекта. Присутствовали и ветераны, которые лучше других знают, как ценна память о трагических событиях 1940-х.