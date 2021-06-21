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«Очень эргономично, удобно». Новые стоматологические комплексы оценили в гомельской поликлинике

21 июня 2021 07:52
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Новости Беларуси. Больше 20 стоматологических комплексов белорусского производства пополнили медицинские учреждения Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень эргономично, удобно». Новые стоматологические комплексы оценили в гомельской поликлинике-1

Новое оборудование отвечает всем современным требованиям: оно обеспечивает комфортные условия и для врача, и для пациента, а также позволяет расширить спектр медицинских услуг. Примечательно, что такие стоматологические комплексы выпустило предприятие, больше известное на рынке сельхозтехники, – это «Гомсельмаш».

«Очень эргономично, удобно». Новые стоматологические комплексы оценили в гомельской поликлинике-4

Инна Русакевич, заведующая отделением Гомельской областной стоматологической поликлиники:
Очень эргономично, удобно, все под рукой. Очень хорошее кресло, удобное для пациента подголовник, ножки. Очень удобная комплектация – вода, воздух, турбина, микромотор, скеллер, фотолампа – все, что надо. Очень удобно, мне комфортно.

«Очень эргономично, удобно». Новые стоматологические комплексы оценили в гомельской поликлинике-7

За 20 лет гомельские машиностроители оснастили поликлиники и больницы 2 000 подобных установок. И если у зарубежных аналогов срок службы – всего 3-4 года, то у белорусских комплексов значительно выше – до 10 лет.

# Медицинское оборудование # общество # Инна Русакевич # Фотофакт

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