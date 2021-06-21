«Очень эргономично, удобно». Новые стоматологические комплексы оценили в гомельской поликлинике

Новости Беларуси. Больше 20 стоматологических комплексов белорусского производства пополнили медицинские учреждения Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое оборудование отвечает всем современным требованиям: оно обеспечивает комфортные условия и для врача, и для пациента, а также позволяет расширить спектр медицинских услуг. Примечательно, что такие стоматологические комплексы выпустило предприятие, больше известное на рынке сельхозтехники, – это «Гомсельмаш».

Инна Русакевич, заведующая отделением Гомельской областной стоматологической поликлиники:

Очень эргономично, удобно, все под рукой. Очень хорошее кресло, удобное для пациента – подголовник, ножки. Очень удобная комплектация – вода, воздух, турбина, микромотор, скеллер, фотолампа – все, что надо. Очень удобно, мне комфортно.