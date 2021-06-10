Историческое событие! Первый энергоблок БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию. Побывали внутри

Новости Беларуси. Пусковой комплекс первого энергоблока БелАЭС приняли в промышленную эксплуатацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комиссию вошли представители разных ведомств, ученые, а также представители российских компаний. Испытания показали полную безопасность системы, а персонал прошел серьезную подготовку на действующих зарубежных атомных электростанциях. Как Беларусь вступает в мировой клуб государств, использующих атомную энергию в мирных целях, расскажет Галина Буро.

Тот случай, когда аплодисменты уместны, ведь событие историческое. Первый энергоблок БелАЭС официально начинает подключаться к энергетической сети страны. Физический пуск первого энергоблока прошел еще в августе 2020 года. Но, прежде чем начать промышленную эксплуатацию, Совмин назначил комиссию по приемке объекта. Совместно с россиянами проверяли готовность технологических систем и оборудования, проводили испытания, готовили персонал.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Проект важен и с точки зрения реализации масштабных проектов в рамках Союзного государства. Это один из самых крупных проектов, который реализован успешно. Сегодня принят в эксплуатацию только первый блок. Соответственно, мы считаем, в следующем году еще будет приятная встреча, мы подпишем акт второго блока, в этом нет сомнений. Такие проекты сближают народы, государства.

Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом»:

Успешность проекта зависит от того, насколько выстроены отношения между генподрядчиком и заказчиком. Главным результатом нашей работы здесь я считаю то, что особенно в последние два года нам с заказчиком удалось создать единую сплоченную команду, которая работала на общий результат, и это означает совсем другое качество и темпы работ.

Первый энергоблок Белорусской АЭС – словно единый организм из более 5000 единиц различного оборудования и узлов. Центральное место – реактор. Почти 170-метровые испарительные градирни – визитка станции (кстати, из них идет не дым, а пар). И турбинный цех – в нем температура плюс 50 градусов.

Галина Буро, корреспондент:

По сути, здесь зарождается электроэнергия. Сердце цеха – турбогенератор. 90 систем, которые в комплексе весят 17 тысяч тонн, обеспечивают его бесперебойную работу.

Для охлаждения оборудования реакторного цеха и систем безопасности используются брызгальные бассейны. Вода из реки Вилии частично обессоливается и в непрерывном цикле циркулирует, охлаждаясь за счет мелкого разбрызгивания. Проходит около 6000 тонн воды в час. Сотрудник БелАЭС: то, что мы сейчас вырабатываем энергоблоком, – пятая-шестая часть от потребления Беларуси

За бесперебойной работой всего оборудования следят специалисты на центральном пульте управления первого энергоблока. От умной системы не ускользнет ни один нюанс: если надо, сработает автоматическая защита. На плечах Анатолия Станилевича, начальника смены, большая ответственность. Помогает опыт: работал на АЭС в Украине. Но белорусская станция, уверен, в разы превосходит соседей.

Анатолий Станилевич, начальник смены Белорусской АЭС:

Я всю жизнь отработал на АЭС. Белорусская АЭС – это самые последние, современные и безопасные энергоблоки в мире. Не пострадает даже от падения 200-тонного самолёта. Насколько безопасна БелАЭС? Кстати, над возведением станции наравне с российскими коллегами трудились и более 600 рабочих из 9 крупнейших белорусских строительных организаций.

Александр Солдатенко, руководитель проекта предприятия «Белстройцентр» – управляющая компания холдинга:

Несмотря на сложность и уникальность этого объекта для Беларуси, организации холдинга своевременно выполнили все поставленные задачи, чем подтвердили свою высокую квалификацию и готовность успешно, а главное качественно выполнять работы на столь масштабном объекте.

Сегодня этот опыт наши организации применяют при возведении уже второго энергоблока и в последующем готовы выходить на зарубежные рынки. Ведь ядерная энергетика прочно заняла свое место среди ведущих отраслей производства в мире. Многие страны не только широко используют ее, но и заявляют о планах по развитию собственной ядерной отрасли. В мире уже насчитывается свыше 440 энергетических реакторов, еще 50 находится на стадии сооружения. Крупнейшей на планете по вырабатываемой энергии является атомная энергетика США. В стране работает 93 ядерных реактора. Далее следуют Франция и Китай.