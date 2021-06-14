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Чтобы показать молодёжи, какие годы были наши. Ветераны войны – о значении «Поезда Победы»

14 июня 2021 14:09
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Новости Беларуси. На оршанском железнодорожном вокзале 14 июня встречали «Поезд Победы». Сюда он прибыл из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы показать молодёжи, какие годы были наши. Ветераны войны – о значении «Поезда Победы»-1

На протяжении двух дней экспозиция на колесах будет открыта для посетителей. Только 14 июня с ней ознакомятся около тысячи человек. «Поезд Победы» – это современный музей, который состоит из 12 вагонов, 9 из них экспозиционные. В них рассказывается о судьбах и героизме тех, кто ковал для нас Великую Победу.

Чтобы показать молодёжи, какие годы были наши. Ветераны войны – о значении «Поезда Победы»-4

Ефим Брезгунов, ветеран Великой Отечественной войны:
Чтобы показать, предоставить молодежи, убедиться в том, какие годы были наши, кто прошел этот путь.

«Они говорят спасибо и они в восторге». На железнодорожном вокзале в Орше встретили «Поезд Победы»

Посетить «Поезд Победы» смогут также жители Витебска, Полоцка, Гродно, Бреста и Могилева. Уникальный проект посвящен Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

# Великая Отечественная война # общество # Ефим Брезгунов # Фотофакт

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