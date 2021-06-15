«Меня удивило, что в рассказах всё кажется по-другому». Вот что говорит тот, кто побывал в «Поезде Победы»

Новости Беларуси. Экскурс в историю, причем на самом настоящем «поезде времени», доступен в эти дни для жителей Орши и гостей города. На перроне задержался «Поезд Победы» и принимает современных пассажиров, помогая окунуться в атмосферу военного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ехать никуда не надо. В передвижном музее 12 вагонов, каждый из которых наполнен событиями Великой Отечественной. 9 из них – экспозиционные. В них рассказывается о судьбах и героизме тех, кто ковал для нас Великую Победу.

После Орши Поезд отправится в Витебск, далее в Полоцк, Гродно, Брест, кстати, в городе над Бугом его встретят 22 июня, в день начала Великой Отечественной. После экспозицию еще смогут посетить жители Гомеля и Могилева.

Иван Афанасьев, житель Орши:

Меня удивило, что в рассказах все кажется как-то по-другому. А когда придешь, посмотришь на это, совсем другое ощущение, как по-настоящему все.