«Меня удивило, что в рассказах всё кажется по-другому». Вот что говорит тот, кто побывал в «Поезде Победы»
Новости Беларуси. Экскурс в историю, причем на самом настоящем «поезде времени», доступен в эти дни для жителей Орши и гостей города. На перроне задержался «Поезд Победы» и принимает современных пассажиров, помогая окунуться в атмосферу военного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ехать никуда не надо. В передвижном музее 12 вагонов, каждый из которых наполнен событиями Великой Отечественной. 9 из них – экспозиционные. В них рассказывается о судьбах и героизме тех, кто ковал для нас Великую Победу.
После Орши Поезд отправится в Витебск, далее в Полоцк, Гродно, Брест, кстати, в городе над Бугом его встретят 22 июня, в день начала Великой Отечественной. После экспозицию еще смогут посетить жители Гомеля и Могилева.
Иван Афанасьев, житель Орши:
Меня удивило, что в рассказах все кажется как-то по-другому. А когда придешь, посмотришь на это, совсем другое ощущение, как по-настоящему все.
«Поезд Победы» – совместный белорусско-российский проект, который приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и реализуется в рамках объявленного в Беларуси Года народного единства.