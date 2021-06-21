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Молодёжный велопробег «В единстве наша сила» пройдёт в Минске

21 июня 2021 07:48
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Новости Беларуси. Молодежный велопробег «В единстве наша сила» пройдет 21 июня в Минске. Актив и лидеры столичного БРСМ на велосипедах с символикой Беларуси преодолеют 10-километровую дистанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжный велопробег «В единстве наша сила» пройдёт в Минске-1

Мероприятие организуют уже в пятый раз в рамках спортивного челленджа «Народная зарядка». Маршрут: стадион «Динамо» – монумент «Беларусь Партизанская», который расположен на юго-восточном въезде в Минск у станции метро «Могилевская».

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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