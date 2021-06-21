Централизованное тестирование по обществоведению пройдёт 21 июня

Новости Беларуси. Экзамен по обществоведению 21 июня будут сдавать абитуриенты. Централизованное тестирование традиционно начинается в 11:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной этап вступительной кампании продлится по 8 июля. Резервными днями ЦТ будут 14, 16 и 18 июля.