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Централизованное тестирование по обществоведению пройдёт 21 июня

21 июня 2021 07:43
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Новости Беларуси. Экзамен по обществоведению 21 июня будут сдавать абитуриенты. Централизованное тестирование традиционно начинается в 11:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Централизованное тестирование по обществоведению пройдёт 21 июня-1

Основной этап вступительной кампании продлится по 8 июля. Резервными днями ЦТ будут 14, 16 и 18 июля.

Всего на выбор будущих белорусских студентов в 2021 году более 300 специальностей в вузах.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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