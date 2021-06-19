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Ветеран ВОВ о «Поезде Победы»: настолько это сделано талантливо – кажется, что они живые

19 июня 2021 12:05
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Новости Беларуси. 10-тысячного посетителя «Поезда Победы» поздравили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеран ВОВ о «Поезде Победы»: настолько это сделано талантливо – кажется, что они живые-1

Рано утром 19 июня уникальный музей на колесах прибыл на перрон старейшего вокзала Беларуси – в городе на Немане. Юбилейным гостем поезда символично стала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова.

Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы

12 интерактивных вагонов с «эффектом присутствия» посвящены подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Ветеран ВОВ о «Поезде Победы»: настолько это сделано талантливо – кажется, что они живые-4

За 45 минут посетитель то едет на фронт вместе с бойцами, то оказывается в огне Брестской крепости, то видит нары с узниками и койки раненых, то становится участником возвращения домой с Победой. Все это дополняют трехмерные панорамы, объемный звук, театральный свет, механические спецэффекты и голограммы.

Ветеран ВОВ о «Поезде Победы»: настолько это сделано талантливо – кажется, что они живые-7

Для каждой зоны экспозиции написана своя музыка. В некоторых вагонах можно почувствовать даже запахи гари или солдатского мыла в бане. Некоторые посетители настолько прониклись энергетикой истории, что выходили со слезами на глазах. 

Ветеран ВОВ о «Поезде Победы»: настолько это сделано талантливо – кажется, что они живые-10

Валентина Баранова, ветеран Великой Отечественной войны:
Настолько это сделано талантливо, настолько сделано со знанием человеческой физиологии, знанием его мышления, потому что только таким образом можно передать выражение лица и фигуры – кажется, что они живые.

# Великая Отечественная война # общество # Валентина Баранова # Фотофакт

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