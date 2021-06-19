Ветеран ВОВ о «Поезде Победы»: настолько это сделано талантливо – кажется, что они живые

Новости Беларуси. 10-тысячного посетителя «Поезда Победы» поздравили в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром 19 июня уникальный музей на колесах прибыл на перрон старейшего вокзала Беларуси – в городе на Немане. Юбилейным гостем поезда символично стала ветеран Великой Отечественной войны Валентина Баранова. Владимир Караник о музее «Поезд Победы»: именно на этом перроне в 1945-м поезда Победы встречали цветами гродненцы 12 интерактивных вагонов с «эффектом присутствия» посвящены подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

За 45 минут посетитель то едет на фронт вместе с бойцами, то оказывается в огне Брестской крепости, то видит нары с узниками и койки раненых, то становится участником возвращения домой с Победой. Все это дополняют трехмерные панорамы, объемный звук, театральный свет, механические спецэффекты и голограммы.

Для каждой зоны экспозиции написана своя музыка. В некоторых вагонах можно почувствовать даже запахи гари или солдатского мыла в бане. Некоторые посетители настолько прониклись энергетикой истории, что выходили со слезами на глазах.