Лукашенко: принятая на ВНС программа – проект модернизации и обновления всех сфер жизни белорусов!
19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На втором заседании VII Всебелорусского народного собрания делегаты единогласно утвердили программу социально-экономического развития страны до 2030-го. И это, по сути, коллективный «путеводитель» в наше будущее – детальная и пошаговая стратегия развития государства и общества. И как подчеркнул Президент и председатель ВНС Александр Лукашенко, подводя итоги заседания, это «проект модернизации и обновления абсолютно всех сфер жизни белорусов».
На этом коллективном треке семь важнейших приоритетов: от поддержки семьи и заботы о здоровье нации до ускорения технологического развития и укрепления обороноспособности государства. Ведь сегодня и геополитическое положение Беларуси, и мировые и региональные обстоятельства просто обязывают нас быть готовыми к любому развитию событий.
Об этом Александр Лукашенко много говорил и накануне – в ходе Послания белорусскому народу и парламенту в первый день ВНС. «Ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство в нашей стране», «Беларусь в ближайшие годы усовершенствует систему «Полонез» – вот, пожалуй, одни из самых цитируемых заявлений белорусского лидера за два дня работы Всебелорусского народного собрания и не только в нашем инфополе.
Но это не имеет ничего общего с откровенным бряцанием натовским оружием вдоль западного контура Беларуси. Мы настроены исключительно на созидание, развитие и повышение благосостояния белорусов. Вот, пожалуй, главный итог работы ВНС.
Об историческом событии, нашем настоящем и будущем – Евгений Пустовой.
Это был спрессованный двухдневный анонс будущего Беларуси. Какой станет наша страна до 2030 года.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Экономика – это главное оружие в современном мире. Если хотим стабильно выйти на $100 млрд годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в $1 тыс., должны устойчиво работать предприятия и финансовая система.
Это был экзамен прожитого года и политического периода. ВНС задействовано в новом статусе.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Это четкие индикаторы, по которым будет определяться вообще весь этот драйв, все это движение вперед.
Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
На меня Послание главы государства больше произвело впечатление как отцовский разговор. Где-то, может быть, не очень приятный, но откровенный, достаточно жесткий, прямой и простой.
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпромм», делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Наши люди готовы работать. Мы максимально ставим задачи в наших коллективах. И в первую очередь начинаем с себя, с самоотдачи на рабочем месте. Конечно же, есть моменты, которые нужно отрабатывать, нужно заниматься модернизацией предприятий, в том числе и легкой промышленности.
Это была демонстрация белорусской модели развития всему миру.
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Геополитическая турбулентность в мире – мимо. Попытка раскачать Беларусь – мимо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Защита интересов Беларуси – на первом месте. Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости. Когда я кого-то там отпустил – в Литву, Польшу или южнее, вы не переживайте. Это мои функции и полномочия. Вы меня избрали – разрешите мне выполнять свои полномочия. А вы на каждом рабочем месте выполняйте свои.
В десяточку – ВНС. Это и отражение нашего тысячелетнего исторического опыта.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Те же веча, Всебелорусский съезд 1917 года, народное собрание в Западной Беларуси, это наша традиция, это проявление идентичности белорусов, нашего политического самосознания.
И наших наработок по созданию современной государственности.
– На даче говорят о ВНС.
– Да, в деревне говорят. Все надеются на лучшее, но каждый должен к этому приложить свою руку.
Мы видим, понимаем, как это надо сделать, если мы все сделаем вместе по той программе, которую мы все изучили, прочитали, я понимаю, что результат будет хороший.
Человек, который знает про страну все, который имеет авторитет в нашей стране, наш Батька. Мы ему доверяем, и вчера мы услышали то, что ждали от нашего Президента. Уверенность в завтрашнем дне.
Это отражение самоидентичного белорусского пути.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
История ВНС на плакатах. История ВНС – это история Беларуси. Первый Усенародны сход в черно-белом цвете отражает саму атмосферу – геополитическую, внутреннюю – тогда в Беларуси. Очень примечательно, что за молодым Президентом пошел весь белорусский народ. Пошел посредством ВНС. Сейчас ВНС – это история, это настоящее и будущее. Сейчас это не только срез всего белорусского общества. Это конституционный орган, который помогает решать, как жить белорусам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, VII Всебелорусское народное собрание. Но вспомните первое. Тогда решался вопрос: быть или не быть? Слава господу богу, надоумил меня обратиться к этому народному вечу. Я как историк понимал, что надо собрать людей, надо у них получить поддержку. И после первого Всебелорусского народного собрания на улицах машины переворачивали. Вы это видите из кадров хроники. Но ситуация абсолютно начала меняться, по-моему, с 96-го года прошлого века. Начала меняться. Вот за это надо преклоняться (скоро пройдет время, оцените), преклоняться перед Всебелорусским народным собранием. Оно в трудную минуту сказало: «Нет. Мы этого сопливого Президента поддерживаем, мы его избрали, и мы должны идти вперед, вперед и только вперед, не останавливаясь».
ВНС в новом статусе – как конституционный орган Беларуси – создан для решения стратегических задач. Одна из них – принятие программы социально-экономического развития.
Лукашенко: белорусы всегда переносили все испытания – выстоим и сейчас. Подробности.
Семь приоритетов. Демография, человеческий потенциал, качественная и удобная среда, конкурентоспособность с опорой на технологическое развитие и цифровую трансформацию, сильные регионы, укрепление обороноспособности, туристический потенциал.
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