В Беларуси растёт интерес к экологическим экскурсиям по болотам – Минприроды

Увидеть редкие растения и животных, познакомиться с ландшафтами, которые формировались тысячелетиями. В Беларуси растет интерес к экологическим экскурсиям по болотам. В Минприроды отмечают: все больше туристов выбирают маршруты по уникальным природным территориям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно популярным стало болото Ельня в Витебской области. В выходные дни сюда приезжает до тысячи человек. Для удобства туристов создаются экологические тропы, оборудуются смотровые вышки, проводятся экскурсии с гидом. Специалисты напоминают: посещать болота можно только по официальным маршрутам. Нелегальные тропы наносят вред природе и создают опасность для самих туристов.

Сейчас рассматривается расширение сети экологических маршрутов, чтобы распределить потоки и сохранить уникальные экосистемы. В Минприроды подчеркивают: такие экскурсии не только дают возможность отдохнуть на природе, но и формируют бережное отношение к окружающей среде, повышают экологическую культуру и открывают новые перспективы для развития экотуризма в регионах.