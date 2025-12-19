Лукашенко: белорусы всегда переносили все испытания – выстоим и сейчас

Работа VII Всебелорусского народного собрания была продуктивной. Об этом заявил председатель ВНС, Президент Александр Лукашенко. Были подведены итоги уходящего пятилетия, определены планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, за каждым направлением закреплены ответственные за реализацию положений программы. Как отметил глава государства, задачи напряженные, но не заоблачные. Мы никогда не страдали прожектерством и двигались поступательно. Однако потребуется существенный рост эффективности государственного управления и жесткая исполнительная дисциплина, предупредил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужно быть готовыми реагировать на новые вызовы, находить еще незадействованные резервы, извлекать максимум из открывающихся перспектив. Какой бы устойчивой ни была наша социально-экономическая модель, происходящие глобальные потрясения не могут не влиять на эту модель.

Ну а когда белорусам было легко? Мы всегда стойко переносили все испытания. Уверен, выстоим и сейчас. Да и никто не отберет у нас наше трудолюбие, находчивость, умение сплачиваться и поддерживать друг друга. Все это, как и любовь к родной земле, будет всегда с нами. Именно в этом залог наших нынешних и будущих успехов и достижений.

Читайте также:

Лукашенко рассказал о деталях разработки программы социально-экономического развития

«Думайте и не обижайтесь потом на государство». Лукашенко о распределении студентов

«Почувствует каждый житель». Рассказываем, как будет проходить цифровизация Беларуси