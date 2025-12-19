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Лукашенко: белорусы всегда переносили все испытания – выстоим и сейчас

19 декабря 2025 13:39
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Работа VII Всебелорусского народного собрания была продуктивной. Об этом заявил председатель ВНС, Президент Александр Лукашенко. Были подведены итоги уходящего пятилетия, определены планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: белорусы всегда переносили все испытания – выстоим и сейчас-2

Ключевым стало принятие программы социально-экономического развития. Определено семь приоритетов. И что важнее, выстроен механизм реализации поставленных задач: это 20 госпрограмм, 17 отраслевых, 7 региональных и 38 научных.

Кроме того, за каждым направлением закреплены ответственные за реализацию положений программы. Как отметил глава государства, задачи напряженные, но не заоблачные. Мы никогда не страдали прожектерством и двигались поступательно. Однако потребуется существенный рост эффективности государственного управления и жесткая исполнительная дисциплина, предупредил Александр Лукашенко. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам нужно быть готовыми реагировать на новые вызовы, находить еще незадействованные резервы, извлекать максимум из открывающихся перспектив. Какой бы устойчивой ни была наша социально-экономическая модель, происходящие глобальные потрясения не могут не влиять на эту модель. 

Ну а когда белорусам было легко? Мы всегда стойко переносили все испытания. Уверен, выстоим и сейчас. Да и никто не отберет у нас наше трудолюбие, находчивость, умение сплачиваться и поддерживать друг друга. Все это, как и любовь к родной земле, будет всегда с нами. Именно в этом залог наших нынешних и будущих успехов и достижений. 

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Государственная политика

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