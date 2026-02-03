В Анталье произошло ДТП с автобусом – 9 человек погибли

В турецкой Анталье произошло крупное ДТП: по меньшей мере 9 человек погибли и 26 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобус на высокой скорости вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. В салоне находилось около 40 человек. Многие оказались заблокированы внутри и под автобусом – для их спасения пришлось использовать спецтехнику. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель. Он не учел сложные погодные условия – в районе происшествия наблюдался туман, а дорога была мокрой из-за дождя.