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В Анталье произошло ДТП с автобусом – 9 человек погибли

03 февраля 2026 06:47
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В турецкой Анталье произошло крупное ДТП: по меньшей мере 9 человек погибли и 26 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Анталье произошло ДТП с автобусом – 9 человек погибли -2

Автобус на высокой скорости вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. В салоне находилось около 40 человек. Многие оказались заблокированы внутри и под автобусом – для их спасения пришлось использовать спецтехнику. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель. Он не учел сложные погодные условия – в районе происшествия наблюдался туман, а дорога была мокрой из-за дождя.

# ДТП # Аварии в Турции

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