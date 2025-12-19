В чём отличие новой пятилетки от предыдущих? Рассказала председатель Белстата

За ходом Всебелорусского народного собрания на протяжении двух дней наблюдали около 450 представителей белорусской и зарубежной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они работали во Дворце Республики. Там находится и выездная студия СТВ. Какие решения стали ключевыми для делегатов ВНС и как это отразится на нашей жизни?

Екатерина Забенько, СТВ: Вы принимали участие в том, чтобы это событие свершилось, и непосредственно участвовали в доработке этой программы. Подскажите, в чем ее отличие, на ваш взгляд, от предыдущих программ пятилетки?

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси, делегат Всебелорусского народного собрания: Это на самом деле народная программа пятилетки, потому что ее обсуждали со всем народом, со всеми делегатами Всебелорусского народного собрания. Ее представляли во всех регионах, и люди задавали вопросы, интересовались, как будет продолжаться и развиваться промышленность, сельское хозяйство, как будут улучшаться жизнь, дороги, здравоохранение, образование, как будет развиваться туризм.

Инна Медведева: То есть все те предложения, а их было очень большое количество, которые были внесены в ходе ее обсуждения, были учтены в программе. И приоритеты, которые были выработаны, – это те приоритеты, которые понятны каждому белорусу, и те, которые будут улучшать качество жизни, которое стало основным посылом и программы, и всего Всебелорусского народного собрания – улучшение качества жизни белоруса.

Екатерина Забенько:

Что нужно делать всей стране, каждому жителю нашей страны для того, чтобы быстрее почувствовать реализацию этой программы? Потому что начинаем работать уже, если не прямо сейчас, то точно с завтрашнего дня.

Инна Медведева:

Однозначно прямо сейчас, потому что, как говорит глава государства, каждый из нас на своем рабочем месте должен выкладываться и делать все, чтобы наша страна процветала. Поэтому каждый из нас должен качественно выполнять свою работу. И тогда будет мир, процветание и наша страна будет суверенной.

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