«Не могу не согласиться с главой государства» – мнения минчан о заседании VII ВНС

Принятая программа социально-экономического развития – проект модернизации и обновления всех сфер жизни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В числе ключевых приоритетов – национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала и образование, а также качественная и удобная среда для жизни. Тезисы и заявления, озвученные во время Всебелорусского народного собрания, получили широкий отклик общественности.

Государство делает все для нас, а мы – для него! Оно дает нам возможности, мы работаем, зарабатываем, развиваемся, строим семьи. И прекрасно живем свою жизнь!

Как вчера сказал глава государства на Всебелорусском народном собрании про троих детей в каждой семье, я считаю, что с учетом того, какая поддержка от государства в этом плане для многодетных семей – очень даже оправдано и выполнимо!

Я считаю, что государство все делает для нас, простых граждан, чтобы все у нас было хорошо, чтобы мы все были здоровы.

У нас туристов в стране в основном привлекает то, что у нас мирное небо над головой, что у нас шчырая, светлая Беларусь.

Не могу не согласиться с главой государства, как вчера он подчеркнул, что экономика – это основа суверенитета нашей страны. Любое успешное дело начинается с личной ответственности. Каждый должен быть профессионалом в своем деле, стремиться к развитию – и тогда в нашей стране все будет хорошо!