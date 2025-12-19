«Не могу не согласиться с главой государства» – мнения минчан о заседании VII ВНС
Принятая программа социально-экономического развития – проект модернизации и обновления всех сфер жизни, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В числе ключевых приоритетов – национальная демографическая безопасность, развитие человеческого потенциала и образование, а также качественная и удобная среда для жизни. Тезисы и заявления, озвученные во время Всебелорусского народного собрания, получили широкий отклик общественности.
Государство делает все для нас, а мы – для него! Оно дает нам возможности, мы работаем, зарабатываем, развиваемся, строим семьи. И прекрасно живем свою жизнь!
Как вчера сказал глава государства на Всебелорусском народном собрании про троих детей в каждой семье, я считаю, что с учетом того, какая поддержка от государства в этом плане для многодетных семей – очень даже оправдано и выполнимо!
Я считаю, что государство все делает для нас, простых граждан, чтобы все у нас было хорошо, чтобы мы все были здоровы.
Также среди приоритетов программы социально-экономического развития страны на пятилетку – расширение туристического потенциала. Эта сфера может стать мощнейшим инструментом продвижения имиджа Беларуси как открытой и гостеприимной страны. Президент поставил задачу увеличить вклад туризма в экономику минимум вдвое в ближайшее пятилетие.
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У нас туристов в стране в основном привлекает то, что у нас мирное небо над головой, что у нас шчырая, светлая Беларусь.
Не могу не согласиться с главой государства, как вчера он подчеркнул, что экономика – это основа суверенитета нашей страны. Любое успешное дело начинается с личной ответственности. Каждый должен быть профессионалом в своем деле, стремиться к развитию – и тогда в нашей стране все будет хорошо!
От каждого зависит будущее страны, чем больше людей вокруг старается, тем больше людей это замечает и хочет еще больше стараться. Таким образом мы добьемся больших успехов в развитии.
Во время Всебелорусского народного собрания Президент подчеркнул: какой будет Беларусь в будущем, зависит от каждого из нас. И каждый должен ставить своей целью двигать страну вперед!