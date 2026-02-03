В Джорджии неизвестный открыл огонь по полицейским

Один полицейский погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Атланты правоохранители прибыли в один из отелей, где находился подозреваемый в мошенничестве. Мужчина пригласил полицейских в номер, после чего неожиданно достал пистолет и без видимых причин открыл огонь. В ходе перестрелки ранения получил и сам нападавший. Сейчас он в больнице, где его допрашивают. По данным местных СМИ, подозреваемый ранее неоднократно имел проблемы с законом.