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В Джорджии неизвестный открыл огонь по полицейским

03 февраля 2026 06:22
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Один полицейский погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате стрельбы в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джорджии неизвестный открыл огонь по полицейским-2

В пригороде Атланты правоохранители прибыли в один из отелей, где находился подозреваемый в мошенничестве. Мужчина пригласил полицейских в номер, после чего неожиданно достал пистолет и без видимых причин открыл огонь. В ходе перестрелки ранения получил и сам нападавший. Сейчас он в больнице, где его допрашивают. По данным местных СМИ, подозреваемый ранее неоднократно имел проблемы с законом.

# США # Стрельба в США

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