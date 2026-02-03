Прямой эфир

Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции

03 февраля 2026 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции. Сотрудники МВД выявили схему, по которой в Беларусь попадали граждане стран Азии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции-2

Организаторами оказались 65‑летний житель Минской области, его сын и дочь. Все они не работали, а двое уже имели судимости за наркопреступления.

Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции-4

Анатолий Лопатин, начальник отдела управления по Минской области ГУБОПиК МВД Беларуси:
В группе с иными неустановленными лицами фигуранты на систематической основе организовывали незаконное пребывание на территории нашей страны мигрантов. Нелегалам оказывалась помощь во въезде из России в Беларусь вне установленных пунктов пропуска, в размещении в частном доме на территории Минского района, а также в консультировании по правилам конспирации. Конечной целью иностранных граждан был Евросоюз. Стоимость таких услуг составляла не менее 100 долларов с человека. Общее количество лиц, которые ими воспользовались, устанавливается. При силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД, участники преступной группы и их 7 клиентов задержаны.

Следователи возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Решается вопрос о высылке иностранцев, а также устанавливаются все причастные к преступной деятельности.

# МВД Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Белгидромет: после рекордных морозов в Беларусь возвращается оттепель
03 февраля 2026 06:33

Белгидромет: после рекордных морозов в Беларусь возвращается оттепель

В Беларуси растёт интерес к экологическим экскурсиям по болотам – Минприроды
03 февраля 2026 06:29

В Беларуси растёт интерес к экологическим экскурсиям по болотам – Минприроды

Трезвость – норма на дороге! Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию
03 февраля 2026 06:26

Трезвость – норма на дороге! Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию