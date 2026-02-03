Белорусские правоохранители перекрыли канал незаконной миграции. Сотрудники МВД выявили схему, по которой в Беларусь попадали граждане стран Азии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторами оказались 65‑летний житель Минской области, его сын и дочь. Все они не работали, а двое уже имели судимости за наркопреступления.

Анатолий Лопатин, начальник отдела управления по Минской области ГУБОПиК МВД Беларуси:

В группе с иными неустановленными лицами фигуранты на систематической основе организовывали незаконное пребывание на территории нашей страны мигрантов. Нелегалам оказывалась помощь во въезде из России в Беларусь вне установленных пунктов пропуска, в размещении в частном доме на территории Минского района, а также в консультировании по правилам конспирации. Конечной целью иностранных граждан был Евросоюз. Стоимость таких услуг составляла не менее 100 долларов с человека. Общее количество лиц, которые ими воспользовались, устанавливается. При силовой поддержке отдельного отряда спецназначения «Рысь» внутренних войск МВД, участники преступной группы и их 7 клиентов задержаны.

Следователи возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Решается вопрос о высылке иностранцев, а также устанавливаются все причастные к преступной деятельности.