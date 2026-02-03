Белгидромет: после рекордных морозов в Беларусь возвращается оттепель

Синоптики предупреждают: это утро в Беларуси будет очень морозным. На большей части территории страны температура опустится до -25..-30 градусов. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорошая новость: осадков не ожидается. В ближайшие два дня в стране по-прежнему будет холодно – все из‑за арктического воздуха. Температура окажется куда ниже обычной. Но уже к 5 февраля ситуация начнет меняться: после рекордных морозов в Беларусь придет потепление.

Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В четверг ситуация начнет меняться. Над югом Европы сформируется циклон, который будет смещаться в северном направлении. При этом территория Беларуси окажется под влиянием его атмосферных фронтов, которые принесут много облачности, осадки различной фазы и интенсивности. Осадки будут сменяться – снег, мокрый снег, а по югу есть вероятность в дневные часы и дождя. При выпадении дождя на переохлажденную поверхность будут возникать гололедные явления, поэтому нужно быть внимательными и осторожными. Вместе с тем в четверг еще будет довольно холодно, а вот в дальнейшем температурный фон у нас повысится ввиду адвекции более теплого воздуха с юга Европы.

По прогнозу синоптиков, к выходным станет заметно комфортнее: температура воздуха повысится: -1...-8 на севере, в юго-западных регионах до 2 градусов тепла.