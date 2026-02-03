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Эксперты ООН обеспокоены арестами протестующих во Франции фермеров

03 февраля 2026 06:47
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В ООН выразили осуждение в связи с действиями французских властей, которые усиливают репрессии против бастующих фермеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты ООН обеспокоены арестами протестующих во Франции фермеров-2

В Организации обеспокоены случаями необоснованных арестов аграриев. Особую тревогу вызывает использование дубинок и слезоточивого газа. По данным ООН, руководители фермерских объединений подвергаются давлению и запугиванию. Напомним, французские сельхозпроизводители отстаивают свое право на выживание и настаивают на том, чтобы правительство приняло действенные меры поддержки. Однако чиновники пытаются подавить протестные настроения.

# ООН # Протесты

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