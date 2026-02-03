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Трезвость – норма на дороге! Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию

03 февраля 2026 06:26
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Трезвость – норма на дороге! Чтобы напомнить об этом, Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трезвость – норма на дороге! Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию-2

Ключевая цель – предупредить и пресечь случаи управления транспортом нетрезвыми водителями, а также нарушения правил дорожного движения пешеходами в состоянии опьянения.

Трезвость – норма на дороге! Госавтоинспекция Минска проводит профилактическую акцию-4

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Особое внимание будет уделено участкам улично-дорожной сети, расположенным вблизи объектов торговли, увеселительных заведений, а также автозаправочным станциям. Для реализации целей мероприятия инспекторы будут применять гласную, негласную и смешанную формы контроля, а также использовать ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам движения: если вы видите водителя или пешехода, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают угрозу, сообщите об этом по телефону «102» или в чат-бот Министерства внутренних дел «Мы всегда рядом!». Возможно, именно ваш звонок поможет предотвратить трагедию и сохранить чью-то жизнь.

# ГАИ

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