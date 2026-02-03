В Витебске открылась уникальная выставка, посвящённая лётчикам‑героям Великой Отечественной войны

Уникальная выставка, посвященная летчикам‑героям Великой Отечественной войны, открылась в Витебске. Проект под пронзительным названием «Не вернувшимся из полета» стал результатом многолетнего сотрудничества белорусских и российских энтузиастов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция разместилась в Музее истории частного коллекционирования. Она дает возможность проследить боевой путь авиационных частей и соединений, узнать судьбы летчиков, пропавших без вести, познакомиться с реликвиями, бережно сохраненными для потомков. Выставка будет интересна как жителям Витебска, так и гостям города – каждый сможет прикоснуться к героическому прошлому и открыть для себя новые страницы военной истории.

Татьяна Балашова, поисковик группы «Авиапоиск-Борисов»: Перевезли экспозицию поднятых самолетов. Это номерная экспозиция. Здесь представлены номерные фрагменты, поднятые в разные годы. Среди поднятых самолетов был самолет Героя Советского Союза капитана Николая Францевича Гастелло. Перед нами встала история у капитана Гастелло по-новому. Мы полностью подтвердили огненный таран Гастелло.

Лариса Бруева, председатель Совета по взаимодействию поисковых отрядов Витебской области:

Еще когда закрывали прошлую выставку, которая была к 80-летию Победы, появилась идея, особенно у нашего отряда «Разведчиков Воинской Славы», что надо сделать выставку про летчиков, потому что очень многие из них ушли на задание и не вернулись. И до сих пор они пропавшие без вести.

Проект реализован совместными усилиями поисковых отрядов из Новополоцка, Борисова, Шклова, Минска и Москвы. Посетить выставку можно до 24 февраля.