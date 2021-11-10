«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие породы поддаются дрессировке, быстрее принимают условия?

Руслана Радкевич, грумер:

Есть собаки, которые легче дрессируются. Допустим, аусси – одни из самых развитых по сознанию и по разуму собаки. Они воспринимают просто все с полуслова. Мои, допустим, спаниели – любители похалтурить. Но при этом они достаточно инфантильны и хорошо дрессируются. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Они просто не притворяются, что все понимают и могут, потому что им так комфортно. Руслана Радкевич:

Да, они просто проверяют: «Насколько еще, хозяин, можно мне тут пробить свою зону»?

Екатерина Забенько:

Они чувствуют эту грань, можно ли додавить или нет. Руслана Радкевич:

Да, то есть основной принцип дрессировки в данном случае: можно ли так делать или нет? В принципе, все то же самое, как с детьми, абсолютно. То есть ребенок проверяет маму: «А что будет, если я табуреточкой по стеклу»? А собака проверяет: «А что будет, если я огрызнусь»? И тоже такие же переходные возрасты у них есть, тоже у них есть плохое настроение. Вот абсолютно, в принципе, все то же самое. Единственное отличие – они не могут сказать. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Евгения, как обстоят дела с настроением в вашей семье с собачками?