«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие породы поддаются дрессировке, быстрее принимают условия?
Руслана Радкевич, грумер:
Есть собаки, которые легче дрессируются. Допустим, аусси – одни из самых развитых по сознанию и по разуму собаки. Они воспринимают просто все с полуслова. Мои, допустим, спаниели – любители похалтурить. Но при этом они достаточно инфантильны и хорошо дрессируются.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Они просто не притворяются, что все понимают и могут, потому что им так комфортно.
Руслана Радкевич:
Да, они просто проверяют: «Насколько еще, хозяин, можно мне тут пробить свою зону»?
Екатерина Забенько:
Они чувствуют эту грань, можно ли додавить или нет.
Руслана Радкевич:
Да, то есть основной принцип дрессировки в данном случае: можно ли так делать или нет? В принципе, все то же самое, как с детьми, абсолютно. То есть ребенок проверяет маму: «А что будет, если я табуреточкой по стеклу»? А собака проверяет: «А что будет, если я огрызнусь»? И тоже такие же переходные возрасты у них есть, тоже у них есть плохое настроение. Вот абсолютно, в принципе, все то же самое. Единственное отличие – они не могут сказать.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Евгения, как обстоят дела с настроением в вашей семье с собачками?
Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:
Да, они могут сказать. Только говорят на своем собачьем языке. И иногда с полуслова, с полувзгляда мы понимаем друг друга. Иногда нужно объяснить точно так же, правильно говорят, как с детьми.
Кто в семье? Ну у меня в семье собачки – любимцы, детки. Там сюси-пуси – все это есть. Но все равно, как я говорю, я главная сука в стае. Все равно я главная, я задаю тон стае нашей. И говорю, что делать и где быть, и как.
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