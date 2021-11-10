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«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой?

10 ноября 2021 12:50
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Какие породы поддаются дрессировке, быстрее принимают условия?

«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой?-1

Руслана Радкевич, грумер:
Есть собаки, которые легче дрессируются. Допустим, аусси – одни из самых развитых по сознанию и по разуму собаки. Они воспринимают просто все с полуслова. Мои, допустим, спаниели – любители похалтурить. Но при этом они достаточно инфантильны и хорошо дрессируются.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Они просто не притворяются, что все понимают и могут, потому что им так комфортно.

Руслана Радкевич:
Да, они просто проверяют: «Насколько еще, хозяин, можно мне тут пробить свою зону»?

«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой?-4

Екатерина Забенько:
Они чувствуют эту грань, можно ли додавить или нет.

Руслана Радкевич:
Да, то есть основной принцип дрессировки в данном случае: можно ли так делать или нет? В принципе, все то же самое, как с детьми, абсолютно. То есть ребенок проверяет маму: «А что будет, если я табуреточкой по стеклу»? А собака проверяет: «А что будет, если я огрызнусь»? И тоже такие же переходные возрасты у них есть, тоже у них есть плохое настроение. Вот абсолютно, в принципе, все то же самое. Единственное отличие – они не могут сказать.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Евгения, как обстоят дела с настроением в вашей семье с собачками?

«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой?-7

Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:
Да, они могут сказать. Только говорят на своем собачьем языке. И иногда с полуслова, с полувзгляда мы понимаем друг друга. Иногда нужно объяснить точно так же, правильно говорят, как с детьми.

Кто в семье? Ну у меня в семье собачки – любимцы, детки. Там сюси-пуси – все это есть. Но все равно, как я говорю, я главная сука в стае. Все равно я главная, я задаю тон стае нашей. И говорю, что делать и где быть, и как.

«Гуляют вот с такими пупсиками и вполне себе счастливы». Каких собак выбирают мужчины – подробнее здесь.

# Домашние животные # общество # Татьяна Савчик # Руслана Радкевич # Екатерина Забенько # Александра Каштанова # Евгения Чобанян # Фотофакт

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