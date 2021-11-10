Антон Бычковский: факты применения оружия польскими силовиками неоднократно подтверждались видеозаписями

На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. При этом они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое страшное, что от действий польских пограничников страдают и невинные дети. Они подходят к забору, чтобы попросить воды, что вызывает смех у стражей граничных. В ответ на детские просьбы они используют перцовые баллончики. Обстановка в стихийном лагере действительно ужасающая.