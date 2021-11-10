Антон Бычковский: факты применения оружия польскими силовиками неоднократно подтверждались видеозаписями
На западных рубежах Беларуси уже третьи сутки более двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, живут и спят на земле при низкой температуре, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. При этом они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самое страшное, что от действий польских пограничников страдают и невинные дети. Они подходят к забору, чтобы попросить воды, что вызывает смех у стражей граничных. В ответ на детские просьбы они используют перцовые баллончики. Обстановка в стихийном лагере действительно ужасающая.
Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались видеозаписями, сделанными ранее. Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны Европейского союза не последовало, это свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении кризиса. Подобные необдуманные действия могут привести к пограничному конфликту. Вместо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации фиксируются провокации, организованные польской стороной, и грубые нарушения международного законодательства в сфере прав человека.
Польские пограничники круглосуточно используют сирены и прожекторы, чтобы не давать беженцам спать – подробности здесь.