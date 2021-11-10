«Творы, якія абяссмерцілі душу нашага народа». Почему Мележа называют аналитиком белорусской нации?

Говоря об Иване Мележе, белорусском советском прозаике, драматурге, народном писателе Белорусской ССР, прежде всего вспоминается его масштабное произведение «Люди на болоте». Однако творческое наследие писателя широко и многогранно. В документальном проекте «Тайны Беларуси» расскажем, кто же первым увидел у молодого автора задатки таланта и благословил его на литературную деятельность, какое название мог получить его самый известный роман и как сохраняется память о народном писателе в его родной деревне. К 100-летию народного писателя.

В 1962 году за роман «Люди на болоте» писатель получил премию имени Якуба Коласа. А в 1972-м Иван Мележ был удостоен Ленинской премии. И в этом же году за большие достижения в развитии белорусской литературы Ивану Павловичу было присвоено почетное звание народного писателя Беларуси.

Николай Метлицкий, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

Сёння старонкі «Людзей на балоце» непераўзыдзеныя, гэта палітра высокай мастацкай гучнасці і сілы, гэта тыя творы, якія абяссмерцілі душу нашага народа, якія нас, беларусаў, яднаюць у нацыю і гавораць свету, што наша беларуская нацыя гэткая ж духоўна прыгожая і сацыяльна, культурна значная ва ўсім чалавечым родзе.