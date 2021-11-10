«Гуляют вот с такими пупсиками и вполне себе счастливы». Каких собак выбирают мужчины?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Сейчас еще бытует мнение, что маленькие породы собак, вот эти карманные, выглядывающие из-под подмышки, в сумочке – это все-таки что-то женское, да? Мужчины в основном предпочитают больших. Вы могли бы с этим согласиться?
Анжела Конько, заводчик, хендлер, дрессировщик:
Абсолютно нет. От размера не зависит. Понимаете, собака не видит большого она размера или маленькая. Собака – это собака. У них единый мозг, единый организм, одинаковые органы, то есть разница только в размере. Это то же самое, что взять двухметрового человека и меня, например, с моим 150.
Татьяна Савчик:
Здесь с позиции человека, то есть мы выбираем по каким особенностям?
Анжела Конько:
Просто чаще мужчины выбирают помощнее, там амбиции у мужчин.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Говорят, что это связано с тем, что когда-то собаки помогали им в охоте, в рыбалке то есть.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Ну и сама картинка, когда ты идешь.
Анжела Конько:
Я знаю очень много мужчин таких достаточно крупных, которые гуляют вот с такими пупсиками и вполне себе счастливы, и не хотят большую собаку. Это все индивидуально от нашего желания, от того, чего мы хотим. Вот поэтому дело вкуса.
Евгения Чобанян, хозяйка трех терьеров:
Вы бы видели, как мой муж с этими козявками…
Екатерина Забенько:
Наверное, там с утра у вас расписание: кто сегодня собачек выгуливает, в чем гуляем, фотографируется?
Евгения Чобанян:
«Почему ты к маме пошла, а не ко мне? Меня поцелуй». Который говорил: «Никогда с собаками целоваться. Вы что? Это же никак. Это же целоваться с собакой – фу». А сейчас вот ко мне пришла: «Почему ты к маме пошла, а не ко мне»?
«То же самое, как с детьми». Как найти общий язык с собакой – подробнее здесь.