После коронавируса у людей начинают выпадать волосы. Почему в этой ситуации нужно обратиться к врачу?

Согласно статистике, после перенесенной коронавирусной инфекции от выпадения волос страдает более 79 % людей. Причем этот недуг подстерегает, когда мы уже практически забыли о болезни – спустя три месяца. Выпадение волос после перенесенной инфекции даже получило название «телогеновая алопеция». Однако не стоит бежать в магазин за чудодейственным шампунем против выпадения волос. Помочь в борьбе с такой серьезной проблемой может только врач-трихолог.

Анна Лукашевич, врач-дерматолог-трихолог:

Мы условно выделяем две большие группы. Первая – это спустя 7-21 день от момента выпадения, то есть когда в организме есть вирус, он запускает каскад иммунопатологических реакций, которые в итоге приводят к выпадению волос. И вторая группа – это реактивная, острое телогеновое выпадение волос. А спустя 3-4 месяца после перенесенного ковида мы можем помочь только волосам, которые находятся в фазе роста, то есть в фазе анагена, их простимулировать.

Чаще всего облысение начинается внезапно. Волосы могут выпадать большими пучками или равномерно по всей площади. Меняется структура волос. Ковидную алопецию чаще всего связывают с нарушением кровоснабжения и микроциркуляции, стрессом, изменением гормонального фона и последствиями медикаментозной терапии.

Анна Лукашевич:

Предварительно рекомендую сдать анализы, спустя где-то 3-4 месяца после перенесенного ковида, когда в организме уже не будет маркеров воспаления, чтобы врач посмотрел ваши анализы, при необходимости назначил дополнительные обследования.

Во время лечения специалисты не советуют подвергать волосы дополнительным испытаниям – окрашивать, наращивать, пользоваться плойкой. Откажитесь на время от салонных процедур, которые воздействуют на волосяной покров. А такие методы лечения, как мезотерапия и дарсонваль, стоит заранее согласовать с вашим лечащим врачом.